Velázquez: «Esto nos tiene que dejar una enseñanza grande, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida»

Diego Velázquez, referente e ídolo de San Martín nos cuenta como vive desde su casa estos días de cuarentena. De varios temas habla el delantero de la Franja en las siguientes líneas.

1-Qué sensación te genera todo lo que está pasando? Miedo, preocupación, temor por que puede llegar a pasar?

-La sensación es de incertidumbre, uno no sabe lo que va a pasar. Es algo nuevo, raro a la vez, lo principal es ser consciente de la situación. Debemos esperar, en casa como nos piden y ver como se resuelve todo. Todo queda en un segundo plano a la hora de hablar de la salud.

2-Para el deportista estar parado es difícil, que les pidió el DT y el Profe que hagan en sus casas para seguir entrenando?

-Para el deportista estar parado es complicado. Ricardo (Pancaldo) y el Profe nos pidieron responsabilidad y que tengamos en cuenta que al principio era de 15 días. Tenemos planes de trabajo, dieta, tratamos de hacer cada uno en el que espacio que tiene en su casa, la mayor cantidad de ejercicio posible en cuanto a calidad más que nada. Uno vive de esto y para esto y hay que estar de la mejor manera posible y con la mayor responsabilidad para cuidar el cuerpo.

3-Pensas que se va a volver a jugar en este semestre o la ves complicada? Ya se habla de que los torneos regresarían en julio tal vez.

-Espero que se vuelva a jugar antes de mitad de año, significaría que la situación habría mejorado y que ya lo peor habría quedado atrás. Pero me parece que la realidad marca que va a estar muy difícil. No creo que se pueda reanudar tan rápido. Esto más allá del deseo personal y de todos, pero lo veo difícil.

4-Qué se habla con los jugadores del ascenso, porque desde lo económico está claro que si se para pueden llegar a ser los más perjudicados?

-Para el jugador del ascenso desde lo económico es difícil. Si se llegara a pasar todo para el segundo semestre es complicado. El jugador del ascenso a diferencia del de Primera, no tiene un respaldo para aguantar varios meses sin cobrar. En el Federal A el futbolista vive mes a mes. En San Martín siempre tuvimos el apoyo del club y sabemos que de alguna u otra manera, la Presidenta y la dirigencia nos van a ayudar.

5-Qué cosas que habitualmente no podías hacer por falta de tiempo o por viajes, pudiste hacer en estos días de cuarentena?

-El fútbol te quita tiempo con tus hijos. Yo tengo una hija adolescente con la cual ahora puedo compartir más tiempo, una charla y hablar de temas que por ahí uno con la vorágine del día a día tal vez no hace. También tengo una bebe muy chiquita y estoy disfrutando de cada pequeño detalle. Uno en estos días valora cosas que a veces no puede hacer porque está metido de lleno en un torneo tan duro como el Federal A. Creo que uno valora más las cosas. Esto nos tiene que dejar una enseñanza grande. Ojala que una vez que pase esto empecemos a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.