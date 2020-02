Vélez goleó a Arsenal en Sarandí y se metió en zona de Copas internacionales

Compartir

Vélez no le tuvo compasión a Arsenal en Sarandí y se despachó con una goleada con la que consiguió ubicarse dentro de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2021, aunque con un partido adeudado frente a Godoy Cruz. El elenco de Liniers superó por 4-0 al Arse y se quedó con tres puntos importantes en un encuentro correspondiente a la 21ª de la Superliga.

Los dirigidos por Gabriel Heinze no tardaron en adueñarse del balón y ser los protagonistas del encuentro. En los primeros minutos, el Fortín desplegó un juego frontal y acechó el arco defendido por Daniel Sappa. Tras algunos intentos fallidos, quien consiguió romper el cero en el resultado fue Ricardo Centurión. Lucas Janson gestó la jugada por la banda izquierda, tocó para Thiago Almada en el centro de la cancha y este habilitó a Ricky dentro del área, quien enganchó para su zurda y la colocó contra un palo para celebrar el 1-0.

Lejos de conformarse con la ventaja temprana, nuevamente Vélez encontró espacios por la izquierda a través de Janson, que con una muy buena jugada individual se sacó de encima dos rivales y remató directo al arco para estampar así el 2-0 parcial.

A este punto la superioridad del elenco visitante era evidente ante un Arsenal que no solo no tuvo claridad en la ofensiva sino que apenas pudo aguantar hasta el entretiempo sin recibir más goles en contra.

Ya en el complemento, los de Liniers no mermaron en su intensidad y ampliaron la ventaja. Apenas dos minutos marcaba el cronómetro cuando Braian Cufré recuperó una pelota con todo Arsenal volcado al ataque y se la dio a Maximialiano Romero. El delantero aceleró a toda velocidad, le ganó el mano a mano al único defensor rival que quedaba y disparó fuerte para romper la resistencia del arquero.

Con el equipo dueño de casa ya rendido, el Fortín mantuvo la posesión del balón y continuó atacando pero con menor frecuencia. A los 18 minutos, Mauro Pittón envió un pase elevado para Romero, que la bajó de pecho y definió de zurda para poner el 4-0 en el marcador.

De esta manera, la V quedó ubicada en la séptima posición de la tabla con 33 unidades. Claro que con el cotejo que debe ante el Tomba podría quedar dentro de zona de Libertadores si es que gana.