Vélez recibe a Racing en el Amalfitani

Vélez y Racing se enfrentan este martes en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de la serie avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor del mano a mano entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. El partido está programado para las 19 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Fortín se clasificó a esta instancia tras dejar en el camino a Fortaleza por 2 a 0, resultado que consiguió como local en el partido de vuelta. La Academia, por su parte, eliminó a Peñarol en una serie para el recuerdo que finalizó 3 a 2 a favor de los argentinos, producto de una derrota por 1 a 0 en Uruguay y un triunfo por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de octubre de 2024, por la fecha 17 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Vélez se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un tanto de Braian Romero. El único antecedente en el plano internacional data de 1997, cuando compartieron el grupo 2 de la Copa Libertadores, con dos triunfos del Fortín: 2 a 1 en Avellaneda y 1 a 0 en Liniers.

Vélez vs. Racing: todo

lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día: Martes 16 de septiembre.

Hora: 19.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Vélez vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 19 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Fox Sports.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.75 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.