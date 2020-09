Venado Tuerto: un policía baleó a un joven en la entrada de su casa y lo dejó en grave estado

Compartir

Facundo Vaca, un joven de 19 años de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, resultó gravemente herido luego de recibir un disparo policial con balas de goma en la entrada de su casa. La víctima se encuentra internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Gutiérrez.

Todo ocurrió durante las primeras horas del domingo luego de que la policía comenzara a perseguir al hermano de Facundo, un menor, de 17 años, quien se trasladaba en moto junto con un amigo. Según publicó el diario Venado 24, el adolescente llegó a su vivienda ubicada en calle Azcoaga al 500, en el barrio Malvinas Argentinas, casi en simultáneo con la policía. De acuerdo con el fiscal de la causa, Horacio Pueyrredón, la persecución se dio a lo largo de unas cinco cuadras y luego de que los efectivos intentaran identificarlos. Sin embargo, optaron por darse a la fuga y ahí comenzó toda la secuencia.

En diálogo con TN, el funcionario judicial indicó que las dos personas llegaron hasta el jardín ubicado en el frente de la vivienda y en ese momento, un uniformado trató de reducir a uno de los dos jóvenes que iban en la moto. Fue en ese momento que Facundo -según el fiscal- salió de la casa y comenzó a discutir con los policías al ver que querían llevarse a su hermano. Se originó un forcejeo y de un repente se escuchó una detonación. “El efectivo le disparó con una arma 12/70 o esas que se conocen como antitumultos. Por el momento tenemos acreditado que fue dentro de los límites del jardín pero no dentro de la construcción”, dijo Pueyrredón.

Según testigo relevados por el diario local, el policía, cuyas iniciales son E.A. y tiene 28 años, le disparó a Facundo en el pecho a una distancia de 50 centímetros. La mamá del joven, también en diálogo con TN, dijo que el efectivo ingresó a la casa y ahí efectuó el tiro.

El fiscal abrió el expediente como tentativa de homicidio calificado en una audiencia llevada a cabo al mediodía en los tribunales venadenses y ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Clavero. “E.A. fue imputado por la autoría del delito de tentativa de homicidio agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad”. argumentó el fiscal ante el magistrado.

Según dio cuenta Pueyrredón, “luego del forcejeo, el policía se alejó un metro y medio del joven y disparó contra él un arma tipo escopeta calibre 12,70 que estaba cargada con cartuchos antitumulto”. Agregó que “el disparo impactó en el cuerpo de la víctima y le produjo una herida a la altura del tórax, motivo por el cual fue derivado al hospital local y permanece internado en grave estado”. Por todo esto, solicitó la prisión preventiva del efectivo.

El joven herido, alumno de sexto año del Colegio Industrial, está internado con coma farmacológico y pronóstico reservado.

“Ya estábamos los tres adentro de la casa a un metro de la puerta y el policía que estaba afuera a unos 20 centímetros, apuntó y disparó. No había en ese momento ningún forcejeo”, dijo la madre de los jóvenes a la radio FM Nostalgia. “Yo estaba durmiendo y de pronto escuche que golpean muy fuerte la puerta. Me levanté y conmigo lo hizo Facundo y cuando abrimos la puerta lo encontramos a mi otro hijo, Santiago, que estaba agarrado del picaporte y tres policías que lo tiraban del brazo”, contó.

“Nosotros solo lo tomamos del otro brazo y lo metimos para adentro. Pero cuando ya estábamos los tres en el interior de mi casa el policía apunta y le dispara con el arma al pecho de mi hijo”, agregó. Si bien aceptó que su hijo incumplió la cuarentena y que esperaba que la policía le dijera el motivo porque quería detener, la mujer no encuentra explicaciones de por qué su hijo se debate entre la vida y la muerte. “Es inentendible lo que hicieron, mis hijos no tienen ningún antecedente, ambos estudian en el Industrial y trabajan para ayudarme”.

De acuerdo con los medios locales, la versión policial, extraoficial, indica que el arma de fuego se disparó “de manera accidental en medio de un forcejeo”. Hay varias líneas de investigación iniciadas, con intervención de Asuntos Internos de la Policía y la División Judiciales. “Hasta el momento, en la imputación, el oficial no declaró y no sabemos si lo va a hacer”, agregó el fiscal.