Dejen en paz a los vendedores ambulantes que salen a rebuscarse, entiendo que piden que se queden en sus casas, pero si no venden no comen. Estos trabajadores toman las medidas de seguridad y mientras respeten la distancia podrían vender tranquilamente. Ellos también tienen que pagar luz, agua, alquiler y darle de comer a sus hijos, es facil criticar cuando uno no se pone en él lugar del otro.