Casadei: «Es necesario reformular el transporte público en la ciudad»

Este fin de semana, visitó el piso de Exprés en Radio el concejal capitalino de la UCR, Enzo Casadei quien se refirió a la situación del transporte urbano de pasajeros en Formosa, servicio que actualmente es prestado por la empresa Crucero del Sur. Además de reiterar las críticas indicó que desde la oposición “venimos planteando desde hace tiempo que es necesario reformular el transporte público en la ciudad”.

«Nos llegó como a todos, la versión periodística de que Crucero del Sur se podría ir, particularmente en mi caso opté por ser cauto porque los que estamos metidos en el tema del transporte estamos sintiendo muy de cerca lo que sucede con las familias de los trabajadores que no cobran y la gente que utiliza el transporte urbano”, comenzó diciendo el mismo.

Seguidamente, el edil cuestionó la decisión política del Gobierno Provincial de sacar los subsidios para el transporte en la capital. “Sostiene el subsidio para el transporte interprovincial y no el transporte urbano de pasajeros como ocurre en provincias vecinas. Es cierto que ha cambiado el paradigma del transporte público de pasajeros, hay que adaptarse a la nueva realidad del negocio, pero también hay que tener en cuenta que la gente tiene que seguir subiendo al colectivo”, dijo.

Por otro lado, en cuanto a las propuestas e ideas que tiene la oposición en torno a los colectivos señaló que “hoy existe la emergencia del transporte, a la cual adhirió el intendente, fue la oposición la que le planteó la emergencia, y tardó en reconocer que estábamos en estado de emergencia y es una herramienta de la que hace abuso inclusive el Intendente”.

“Nosotros venimos planteando desde hace tiempo que es necesario reformular el transporte público en la ciudad no solo porque funciona pésimo, sino porque además no responde a la demanda de movilidad de las personas hoy”, enfatizó el radical.

“A nosotros nos preguntan cuáles son nuestras propuestas, que, por supuesto las tenemos y las hemos llevado adelante, pero ahora les pregunto yo, cuáles son las propuestas del oficialismo porque en la Comisión de Transporte para lo único que están es para tratar los proyectos de Crucero del Sur, ningún proyecto ha sido acercado por concejales del oficialismo. Las iniciativas que presentamos no tienen la voluntad de tratarlas, entonces, no hay que ser cínicos y plantear cuáles son los proyectos de la oposición”, cuestionó Casadei.

Finalmente expresó que “el oficialismo tiene que hacerse cargo del rol que le toca, para lo cual los eligió el vecino, nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que nos toca que es ser oposición y controlar, y eso es lo que exigimos, transparencia, responsabilidad y si se junta con el Gerente de Crucero del Sur salga y dé la cara y diga qué habló, porque de los contrario genera incertidumbre y especulación”.