Venta de combustibles en Formosa: indican que pese a la gran baja en el sector, no hubo problemas con la cuestión salarial

De acuerdo al informe publicado por la consultora Politikon Chaco, en el mes de marzo las ventas totales de combustibles al público a nivel nacional totalizaron 1.043.083,8 metros cúbicos, cayendo un 25% comparado con el mismo mes del año anterior, mostrando así los primeros impactos de la parálisis económica producto del COVID19. En Formosa hubo una merma del 21,5%. En este sentido, el Grupo de Medios TVO habló con Víctor Cabrera, delegado de los Trabajadores de Estaciones de Servicio de Formosa, quien indicó que si bien al comienzo de la cuarentena hubo una fuerte caída en el sector, no hubo baja de sueldo o pago en cuotas o empleados.

«Han caído las ventas, pero no hubo problema con la cuestión salarial de los trabajadores», dejó en claro agregando que «al comienzo, el párate pegó con todo, pero ahora la situación se está acomodando un poco más».

Al ser consultado por las ventas expuso: «cayeron un 90% la primera semana. Ahora supimos que hubo un aumento del 60%, es decir, hay un remonte en éstas últimas dos semanas porque la gente se comenzó a movilizar».

Seguidamente, al referirse al salario Cabrera asintió que «a nivel nacional no hubo bajas de sueldo o pago por cuotas porque la actividad siguió y el trabajador de estación de servicios está exponiéndose; además el DNU ayudó porque dice que no se puede despedir ni reducir el sueldo».

«Hay empresarios que están recibiendo una ayuda donde le pidieron el CBU a los trabajadores para que el Estado le deposite una parte del haber», culminó.