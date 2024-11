Venta de medicamentos en kioscos: «Es un ataque a la salud pública»

El presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, Ernesto Morales dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la nueva reglamentación que autoriza que supermercados y kioscos puedan comercializar medicamentos y aseveró que desde la Confederación de Farmacias están en completo desacuerdo con la medida por considerarla un ataque a la salud pública y a la profesión.

Morales, comenzó diciendo: “con fecha 20 de noviembre y a través de un decreto firmado por el presidente de la Nación el decreto que desregula la comercialización de medicamentos a partir de la que podrán venderse en establecimientos no habilitados como kioscos y supermercados ciertos medicamentos de venta libre como analgesicos y antiacidos y las farmacias pueden exhibir los medicamentos de venta libre en góndolas”.

“Es obvio que desde la Confederación Argentina de Farmacias estamos en total desacuerdo porque consideramos que no solo es un ataque a la profesión farmacéutica y a nuestra actividad que está regida por ley sino que también vemos que es un ataque a la salud pública porque vemos que es de suma importancia que un farmacéutico esté detrás de estos medicamentos para brindar los consejos y todo lo referido al buen uso de los medicamentos”, acotó.

“Esta medida es irracional porque están poniendo la lupa en un sector que no es el encargado de fijar precios, las farmacias no son los encargados de ello si no que son los laboratorios. Se están equivocando de mirada”.

“Decimos también que por tratarse de medicamentos que se catalogan dentro de los de venta libre creen que no pueden traer reacciones adversas y eso no es así, esto puede generar intoxicaciones y hasta muertes. Desde las farmacias hay que educar a la población, nosotros consideramos que debe haber un farmacéutico brindando las recomendaciones del caso a las personas”, explicó.

Decreto

El decreto 1024/2024 establece que el expendio de medicamentos de venta libre, cuando fuera en góndolas, deberá sujetarse a las siguientes condiciones:

Las góndolas deben ser correctamente señalizadas y los medicamentos deben estar en caja cerrada, con su respectivo prospecto.

El expendio será exclusivamente a mayores de 18 años. La edad del adquiriente será constatada con el Documento Nacional de Identidad al momento de efectuar el pago.

En los establecimientos que no estén habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y los analgésicos.

La Autoridad de Aplicación estará facultada a ampliar el listado de medicamentos de venta libre habilitados en los referidos establecimientos y podrá establecer otros requisitos para asegurar que las especialidades medicinales indicadas “conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas”.

La medida mantiene las regulaciones respecto a los fármacos que se venden exclusivamente bajo prescripción médica: “La venta y despacho de medicamentos bajo receta solo puede ser efectuada en farmacias habilitadas en todo el territorio de la Nación y en presencia de un farmacéutico responsable (Director Técnico y/o farmacéutico auxiliar)”, detalla la nueva normativa.

En cuanto a los fármacos de venta libre, las góndolas deberán estar equipadas con información detallada sobre cada producto, incluyendo los laboratorios que los fabrican y sus precios. Las farmacias tienen un plazo de 60 días para implementar esta nueva disposición, asegurando que los medicamentos se exhiban de manera que sus propiedades fisicoquímicas no se vean alteradas. Además, los productos deberán ofrecerse en cajas cerradas y acompañados de su prospecto correspondiente.

Qué comercios podrán

vender analgésicos

y antiácidos

Los establecimientos no habilitados como farmacias que deseen comercializar antiácidos y analgésicos de venta libre deberán cumplir con los siguientes requisitos antes de recibir la autorización sanitaria:

Documentación legal:

El establecimiento deberá acreditar el derecho sobre el inmueble según la legislación vigente. Contar con una póliza de seguro que cubra riesgos asociados a la venta de productos farmacéuticos, con una suma asegurada mínima equivalente a 750 salarios mínimos, vitales y móviles.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento. Se debe almacenar los medicamentos en un espacio independiente de otros productos, bajo llave, con las condiciones de higiene, seguridad, amplitud, luz y ventilación determinadas por la Autoridad de Aplicación. Mantener los medicamentos fuera del acceso directo del público y del alcance de los niños; deben ser entregados exclusivamente por personal del establecimiento.

No se permite el fraccionamiento: Está prohibido vender a menores de 18 años y fraccionar el envase primario o secundario de los productos.