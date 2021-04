Venta de vehículos: aseguran que en Formosa crecen los planes de ahorro como opción de compra

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa aseguraron que, pese a los tiempos desfavorables para la venta de vehículos, en Formosa crecen los planes de ahorro como opción de compra.

Informaron que por ello, “es necesario conocer la mecánica de los mismos y las diferentes situaciones entre ser un ahorrista o un adjudicatario, para evitar principalmente inconvenientes en el pago de las cuotas, ya que todas están sujetas a aumentos y cuando se ofrece lo contrario como bonificación o por un tiempo determinado, se sugirió que esto esté debidamente documentado”.

Ante esto, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, se refirió a los riesgos que debe afrontar un ahorrista ante las distintas situaciones generadas por la suscripción de un plan de ahorro para la adquisición de un automotor.

“El primer punto a tener en cuenta es que, siempre las cuotas están sujetas a aumentos, ya que, el valor del bien (el vehículo) es móvil, según surge expresamente de las -Condiciones Generales-, por lo que, va a variar mes a mes, no obstante ello, para el caso de que una concesionaria o agencia ofrezca a manera de promoción, cuotas fijas por un determinado tiempo y/u otro tipo de bonificación, estas deben ser documentadas, para luego, poder hacerlas valer en caso de desconocimiento por las Sociedades Administradoras, ya que, los contratos no los contemplan en sus cláusulas”, informó.

Otro aspecto a considerar, es el causado por los constantes e importantes incrementos de los cupones mensuales y está referido a la cesación de pagos y/o la morosidad de los suscriptores en los planes de ahorro, en tal sentido, el funcionario provincial aclaró que, “primeramente se debe distinguir si se trata de ahorristas o adjudicatarios, siendo los primeros, aquellos que, abonan sus cuotas sin tener el vehículo en su poder y los segundos, los que resultaron adjudicados con la unidad, ya sea, por sorteo o licitación. Ahora bien, contractualmente está establecido que, los ahorristas que se encuentren en mora, siguen en el sistema mientras vayan abonando sus cuotas, aunque ya con intereses; sin embargo, cuando registren tres cuotas impagas, de pleno derecho, se da por rescindido el contrato, sin ninguna consecuencia, más que, esperar a que se liquide el grupo al que pertenecía, -esto es, cuando se cumplan las 84 cuotas que dura el plan-, para retirar el dinero aportado”.

“La situación es muy distinta cuando se trata de un adjudicatario, ya que, la morosidad y/o cesación de pagos tiene consecuencias que pueden resultar muy perjudiciales para el consumidor, considerando que estamos en presencia de un vehículo prendado que ya está en poder del suscriptor y al dejar de cumplir con la obligación asumida, la deuda pasa a una etapa prejudicial donde interviene un estudio jurídico para lograr el cobro de la deuda, además de exigir el pago de honorario”, explicó.

“Si la cuestión no fue normalizada en esa instancia, se continua con el procedimiento previsto, es decir, se ejecuta al garante si existiere o se ejecuta la prenda, ordenándose el secuestro del automotor para su ulterior remate, aquí es necesario mencionar que, generalmente con esta medida, el consumidor no se libera de la deuda, como muchos erróneamente entienden, solo se cancela parte de ella y continúan siendo exigible las sumas pendientes”, advirtió.

En este contexto el Defensor del Pueblo sugirió a los ahorristas interesados que, ante cualquier situación, haga su consulta para recibir el asesoramiento legal, correcto y poder encontrar alternativas de solución a los distintos planteos, ya que, cada caso merece una atención particular. Para lo cual, podrán hacerlo vía mail a: denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, telefónicamente al 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770, WhatsApp: 3704 365924; 3704 259358 y 3704 073359.

