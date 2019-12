Ventas de Navidad en el microcentro de la Ciudad: «Fueron regulares», dijo comerciante

Compartir

Griselda Canepa, presidente de la Comisión de Comerciante de la Ciudad de Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO para referirse al movimiento comercial que hubo en el centro en el marco de la Navidad. «Fueron ventas regulares, todo estuvo muy tranquilo, si bien fue un mes donde se vendió algo, no fue como en otros años que no se podía entrar a los comercios. Yo anduve recorriendo y vi que la gente ingresaba a los locales y realizaba su compra de manera tranquila», indicó.

Seguidamente expuso que «no sé si se cumplieron las expectativas del sector comercial pero no defraudó, es decir, se vendió, se trabajó, vamos a ver en Año Nuevo qué pasa».

Añadió que a diferencia de años anteriores «no hubo venta de regalos, sino que las personas compraban para ellas» pero aclaró que comparando diciembre con meses anteriores las ventas se elevaron ya que «es un mes que se trabaja».

Al ser consultada por la forma de pago de la mayoría de los clientes respondió: «la tarjeta de crédito fue la mayor manera de pago aprovechando los planes en cuotas (compran en 6 o 12 pagos sin intereses) y por más que hagamos importantes descuentos a los que pagan en efectivo no es lo que la gente utiliza».

«La mayoría de los rubros aumentaron sus ventas», indicó y concluyó diciendo que «estamos sufriendo con un 15 o 20 % de aumento en las mercaderías, a diferencia de lo que estaba una semana atrás, siempre la suba del dólar hace que aumenten los precios».