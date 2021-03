Las ventas en librerías cayeron un 80% tras el inicio “virtual” de clases

Compartir

Las ventas en las librerías de la ciudad cayeron un 80%, según aseguraron los comerciantes del rubro, luego de que el domingo al mediodía se anunciara que en Formosa capital y en Clorinda el inicio de clases sería de manera virtual, lo que provocó que los clientes solo compren “lo justo y necesario”, temiendo de que como ocurrió el año pasado, los alumnos no asistan nunca y realicen un gasto al menos por ahora, innecesario.

“Estábamos arrancando bien y pensábamos que todo iba a tomar su rumbo, que íbamos a poder vender algo, pero volvimos a caer porque la gente empezó a especular otra vez con el inicio de clases y demás, está difícil hoy la canasta familiar entonces la gente trata de gastar lo menos posible en todo lo que sea útiles escolares y más aún si las clases son virtuales”, dijo el gerente de la librería Mari-Jor.

Asimismo contó que hasta antes del domingo, cuando se anunció el inicio de clases virtual, “se había vendido bien, incluso hasta el sábado, no es lo mismo que lo que fue el año pasado o años anteriores al inicio de clases de lo que fue la pandemia donde la mayoría tenía todos los útiles, esta vez compraron lo justo y lo necesario, bajó casi un 80% la venta porque la gente empezó a especular que no va a empezar y empezó a guardar su plata”.

De la misma forma aseguró que la mayoría de los útiles mantienen su valor, lo que no altera el presupuesto que es similar al del año pasado, “todo sigue al mismo precio, todavía los proveedores no nos avisaron nada, no hay un incremento de nada”.

Respecto a la canasta escolar que brinda la provincia, con precios acordados, explicó que muchos clientes optan por comprar materiales de precio más elevado por su mejor calidad y porque tienen mayor duración. “Por ahí hay materiales que tenemos que vender más baratos porque están acordados, pero la gente por ahí quiere lo mejor para sus hijos y quizás está al cuestión de que para adaptarte a esos precios hay que bajar la calidad del producto y la gente prefiere lo mejor para que los materiales duren más entonces quizás gasta un poco más, pasa por ejemplo con los cuadernos que algunos son de hoja fina y otros de hoja gruesa y en eso prefieren la calidad”, explicó.

De la misma forma aseguró que desde el sector, también quieren que este año las clases sean presenciales, ya que del rubro dependen muchas familias. “Todos queremos que vuelva la presencialidad para que se siga vendiendo y sigamos trabajando, no somos los únicos, tenemos a empleados que tienen sus familias y también les cuesta llegar a fin de mes, ojalá se vuelva a la normalidad”, rogó.

Seguidamente, el empleado de otra librería de la ciudad aseguró que las ventas venían bien, “pero desde el lunes hay poco y nada de movimiento, la gente quizás viene a comprar algún cuaderno, biromes, lápices, cosas así pero teníamos mayor entrada con el tema de las mochilas, pero como los chicos no fueron el año pasado la mayoría recicló y van a usar las mismas entonces se nota más la merma en las ventas”.

“Por ahí la gente compró más para los chicos que empezaron primer grado o jardín, pero para el resto casi nada, prácticamente no hubo ventas de mochilas”, informó.

