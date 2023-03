Vera: «No hay rincón en la provincia que no tenga transformaciones»

El diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ), el doctor Rodrigo Vera, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura de Formosa, esbozó que “es un día importante para la institucionalidad del país y de las provincias, porque los gobernadores y el Presidente de la Nación dan sus mensajes”.

En referencia a Formosa, expuso: “Siempre es un día en donde reflexionamos sobre el camino recorrido y el gobernador Gildo Insfrán marca los grandes rumbos que tiene la provincia por delante”.

Y continuó: “Teniendo en cuenta la calidad de gestor que tenemos, siempre es importante poder escucharlo y valorar todo el trabajo hecho, para tener claridad hacia el futuro que estamos yendo”.

Ante esto, aseguró que “cualquier persona que conoce la provincia desde hace 30 o 40 años atrás, puede dar fe de que no hay lugar ni rincón que no tenga transformaciones”, indicando a la vez, que esto se encuentra dentro del Modelo Formoseño, que le da “el verdadero sentido a todas las obras”.

Continuando con el análisis, expresó que “siempre es muy valioso escuchar a nuestro conductor, porque es una voz de mucho peso a nivel nacional y lo que él va marcando como rumbo tiene suma importancia para lo que se viene en Formosa y en la República Argentina”.

Oposición

En otro orden, hizo referencia a la oposición que, en un año de elecciones, en vez de elaborar propuestas, elige hacer campaña “desde el menosprecio hacia los formoseños, las obras y los logros”, lamentó.

Por esto, sentenció que “no comprenden ni aman a la provincia, porque si uno realmente la quiere, el interés está en que mejore, por más que esa transformación la haga un partido político u otro”.

Y planteó que “siempre es tiempo de sumarse a una construcción, como lo es este Modelo”, explicando que esto es así porque “el Gobernador siempre dice que es una construcción de brazos abiertos que convoca a todos y en donde las soluciones son siempre colectivas”.

“Los formoseños estamos acostumbrados a trabajar de esta manera y tenemos que valorar que contamos con una provincia con tanta previsibilidad, orden económico y paz social, porque esto no es común en la Argentina y hay que cuidarlo”, significó.

Finalmente, explicó que “si uno no tiene un superávit fiscal, no tiene las cuentas ordenadas y es muy difícil llevar obras públicas y políticas que beneficien a la comunidad”, subrayando que “Formosa sí lo tiene y desde hace muchos años”.

En virtud de ello, “a partir de la administración del gobernador Insrán, se ven obras en todos los Municipios provinciales y las comunidades indígenas, con grandes proyectos que aún tenemos por delante”, cerró.