Después de 30 años de gobierno no tenemos una industria provincial sólida, no hay trabajo, la salud pública en decadencia, la educación más paupérrima, los políticos más ricos del país. Muchos que van por la reelección realmente no tienen cara para seguir mintiendo a la gente en la cara. Ojalá que los formoseños y la patria los castiguen por lo que hicieron.

