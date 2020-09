Compartir

Linkedin Print

Es una vergüenza que los policías de la motorizada pasen los semáforos en rojo sin asco, lo he visto varias veces y la verdad me quedé muy sorprendida. Incluso muchas motocicletas no cuentan con patente ni tienen espejos como ellos exigen. Es una locura que ellos transiten así y quieran exigirle a la gente.