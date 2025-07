Vergüenza política (Por Juan Ramón Lezcano)

Pasaron las elecciones en Formosa y el pueblo volvió a hablar con claridad: apoyó masivamente un proyecto político que construye, que no promete lo imposible, que defiende lo nuestro. Sin embargo, la oposición local —incapaz de aceptar su derrota estrepitosa— recurre a los medios de comunicación del poder central para pedir lo impresentable: que Javier Milei intervenga nuestra provincia.

Sí, así como se lee: en vez de reflexionar sobre su fracaso, Francisco Paoltroni —el mismo que decía que en estas elecciones se terminaba Gildo Insfrán— ahora grita en TN y LN+ que en Formosa está “muerta la república”. Lo que no pudo conseguir en las urnas ahora pretende lograrlo con micrófonos prestados por el grupo Clarín y demas. Un acto cobarde, cipayo, de traición a las y los formoseños.

Nos ganaron en chamuyo mediático, pero no saben cómo ganar en las urnas. Acusan de irregularidades pero no pudieron ni siquiera fiscalizar sus propias mesas. Hablan de democracia pero no aceptan sus reglas más básicas: si el pueblo elige, se respeta. Lo demás es llorisqueo de malos perdedores.

Mientras tanto, siguen repitiendo la misma receta de siempre: armar listas para ubicar parientes y amigos en cargos legislativos sin consultar a ninguna base. La militancia les sirve sólo para repartir boletas y poner el cuerpo. Las familias M —y todos sabemos quiénes son— representan lo peor de la vieja política opositora, esa que solo aparece en campaña para negociar lugares y después se borra hasta la próxima elección.

A nuestro pueblo, gracias por seguir confiando. Gracias por elegir un proyecto que sigue garantizando derechos: la escuela que falta, el centro de salud que aún no está, la vivienda que hace falta, la educación pública, la inclusión digital y la seguridad. Gracias por no dejarse engañar por quienes van y vienen desde Buenos Aires a decirnos cómo vivir.

El 29 de junio ganamos con dignidad, con humildad, con pueblo. Y eso, les duele.

J.R Lezcano

Nuevo Encuentro