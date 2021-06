Vero Lozano estuvo en Masterchef Celebrity y aconsejó a Claudia Fontán luego de la sanción

Compartir

La conductora pasó por el reality de Telefe y asesoró a la Gunda en su semana más difícil en lo que va del certamen

Todavía bajo los ecos por la ¿expulsión?, o será la ¿renuncia?, de Alex Caniggia y luego de tener la posibilidad de cocinar en duplas, los seis participantes que quedan en carrera en Masterchef Celebrity sortearon un martes con exigencias varias. Porque no solo se les planteó el desafío de la subasta, en el que tuvieron que apelar a su ingenio y habilidad para obtener beneficios durante la prueba, sino que también entró en juego la dificultad de la materia prima para la cocción.

En seis campanas había seis carnes exóticas diferentes esperando por ser descubiertas: yacaré, gallina negra, vizcacha, perdiz, llama y liebre, que fueron asignándose a cada uno de los participantes en un remate en el que la unidad de cambio eran los minutos. Luego, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis presentó cada uno de los cortes y dio algunas pistas para su adecuada cocción. Y por último, el conductor Santiago del Moro presentó a una amiga de la casa, para asesorar con algunos consejos y, sobre todo, calmar los nervios de los participantes.

Verónica Lozano hizo su ingreso en las cocinas más famosas del mundo y fue recibida con alivio en medio de la tensión por los preparativos. La conductora de Cortá por Lozano reconoció no tener muchos dotes para la cocina, pero que desde el nacimiento de su hija Antonia y al seguir habitualmente el programa, había incorporado algunos conceptos. Sin embargo su presencia fue más anímica que académica. Con su reconocida espontaneidad, se calzó el delantal y se sumó a los jurados y el conductor para recorrer una a una las estaciones para auxiliar a los participantes.

Así llegó en compañía de del Moro a la cocina de Claudia Fontán, que estaba contrarreloj con su perdiz. “Ay, Verito, si tuvieras una copa te serviría un poco de vino”, pero sin embargo no pareció muy cómoda con la visita. En un momento en el que cada segundo valía oro, la actriz estaba en pleno procesamiento de sus ingredientes y no quería perder ni un segundo. Pero el conductor y la invitada tenían ganas de charlar, y Santiago sacó uno de los temas más polémicos de los últimos días del reality.

“Vero, vos que sos una mujer resiliente de la vida: ¿Qué consejo le darías a la Gunda que viene de una semana golpeada pero ya se levantó?”, preguntó el conductor. Cabe recordar que Fontán fue sancionada por el jurado luego de ver cómo levantaba una preparación del piso y la volvía a utilizar en su plato. Pero no solo eso, sino que los tres chefs le preguntaron si lo había hecho, y las tres veces se negó. Como castigo, el jurado resolvió que la ex Peor es nada participe de todas las galas de eliminación, más allá de su desempeño semanal, y que defienda domingo a domingo su lugar en el certamen.

“Yo digo que hay que capitalizar los golpes, pero para adelante”, aconsejó la psicóloga, mientras la participante seguía con el mixer procesando. “Lo que no mata fortalece, nena”, completó Verónica y entonces Claudia frenó lo que estaba haciendo y agradeció las palabras de la conductora. Un poco más relajadas, señalaron que sus hijas comparten el nombre, Antonia. “Yo me copié de ella”, bromeó Lozano y siguió su viaje rumbo a otra estación. Fontán continuó con la elaboración de su plato, uno de los más elogiados de la noche pero sin posibilidad de estrella. Más bien, una muestra más de fortaleza de cara a la final de cada domingo.

