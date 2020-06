Verónica Lozano hizo el programa desde su casa y explicó los motivos

Compartir

Como era previsible, en su punto más crítico el coronavirus llegó a los canales de televisión. Y uno de los más afectados hasta el momento fue Telefé, ya que en El precio justo, ciclo que lideraba Lizy Tagliani hasta hace apenas unos días, se confirmaron más de quince casos positivos, incluidos el de la conductora y algunos de los famosos invitados durante la última semana, como Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que la ola de contagios habría afectado también a varios técnicos, productores y personal del área administrativa de la emisora, la empresa ha decidido tomar una serie de medidas preventivas. Y Verónica Lozano, quien en el día de hoy condujo el ciclo Cortá por Lozano desde su casa, dio a conocer algunas de ellas.

“Hola a todos, bienvenidos. Un nuevo programa. Estamos acá, cada uno está en su hogar porque, por decisión de ViacomCBS y Telefé, hemos sido testeados, en pos de protegernos, de cuidarnos, porque siempre hay que darles prioridad a los trabajadores, a las personas, a los compañeros y compañeras que hacemos este equipo maravilloso”, comenzó diciendo la conductora.

Y luego explicó: “Hasta que tengamos los resultados, haremos el programa en ‘control remoto’. Y esto también habla de la intensificación que hay que tener en estos momentos de la pandemia, de los cuidados. El virus está cada vez más cerca, más próximo. Y esta también es una medida de protección. Y para comunicar que nos protegemos y que vos también tenés que protegerte”.

Apenas se confirmó el primer caso de un productor en el programa de Lizy, el canal se hizo cargo de testear tanto al personal como a los invitados, que como medida preventiva también fueron sometidos a un aislamiento hasta tanto tuvieran los resultados. Y, por lo que trascendió, también habrían tomado la decisión de realizarle los estudios correspondientes al resto de los empleados, incluidos los conductores de Telefé Noticias, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, como para poder llevarles tranquilidad a todos los que deben seguir sosteniendo la programación en vivo de la emisora.

Cabe aclarar que, pese a tratarse de un programa grabado, el ciclo de Tagliani será levantado del aire. Y, a partir del próximo lunes 29 de junio, su lugar será ocupado por la exitosa telenovela brasileña Avenida Brasil. Todavía no se sabe si, una vez que la conductora se recupere, volverá a ponerse al frente del ciclo. Pero lo que está claro es que, en ese caso, se modificaría el formato del envío, como para evitar los juegos que pudieran servir como fuente de contagio del coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia, por decisión de la Asociación Argentina de Actores para proteger a sus afiliados, se interrumpieron todas las ficciones en el país y esto terminó con el levantamiento de Separadas, la producción de Pol-ka que se veía en horario central por El Trece. También se limitó la cantidad de panelistas en los programas periodísticos. Y los ciclos de entretenimientos tuvieron que modificar sus formatos, cumpliendo con un protocolo de distanciamiento social. De hecho, hasta el momento, no ha sido aprobado el protocolo para la vuelta de ShowMatch, por lo que no se sabe cuándo se concretará el regreso a la televisión de Marcelo Tinelli.