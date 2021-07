Verstappen no afloja: volvió a ganar en Austria

Compartir

Linkedin Print

Verstappen se escapa en el campeonato al ganar, como hace una semana, en Austria; podio de Bottas y Norris; Hamilton padeció ritmo y fue cuarto.

Max Verstappen no tiene freno. Gana, suma y se escapa en la Fórmula 1. Al igual que hace una semana en el mismo circuito, el piloto de Red Bull le dio la victoria como local a su equipo y se impuso en el Gran Premio de Austria, victoria que le permite aumentar su ventaja en la vanguardia del campeonato de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull no puso en peligro en ningún momento su condición de líder de la 9ª competencia de la temporada y ganó de punta a punta. A tal punto que hasta agregó una parada extra sobre el final. Fue la sexta victoria del equipo austríaco en la temporada, y la quinta para el líder del certamen.

Verstappen tuvo una buena largada, al igual que Norris, que compartían la primera fila. Más atrás, se encolumnaron Pérez, Hamilton y Bottas.

En esa vuelta inicial se produjo el primer incidente, con el roce entre Esteban Ocon y Giovinazzi. Finalmente el Alpine del piloto francés sufrió la rotura de la suspensión delantera derecha, lo que motivó el ingreso del auto de seguridad. Allí el piloto italiano entró al box de Alfa Romeo para cambiar neumáticos, pero fue penalizado con 5 segundos por no respetar la línea del

Tras el reinicio, el mexicano Pérez, al intentar superar a Norris, apenas se despistó y perdió 8 lugares. Esto permitió a Hamilton acceder al tercer puesto.

Unas vueltas siguientes, llegó el momento fatal para el piloto de McLaren, ya que no sólo lo superó Hamilton, sino que fue informado que recibió una penalización de 5 segundos por el incidente con Pérez. Una sanción polémica en contra de Norris.

Cuando promediaba la competencia, algo similar ocurrió entre Pérez y Leclerc, por lo que el piloto mexicano también sufrió una sanción de 5 segundos.

La competencia se estabilizó adelante. Verstappen lideró sin inconvenientes, escoltado a más de 20 segundos por los Mercedes de Hamilton y de Bottas. Sin embargo, el campeón mundial sufrió problemas con la tenida de su auto, por lo que el equipo le dio libertad de acción a sus pilotos, ya que Norris, desde el cuarto puesto, amenazaba a los dos.

De hecho, Bottas superó a Hamilton y el propio Norris también lo pasó. Ante tantos inconvenientes, Hamilton luego entró a los pits a poner neumáticos medios, al menos para defender el cuarto puesto.

Adelante, era tal la ventaja de Verstappen respecto de Bottas, de casi 30 segundos, que el piloto de Red Bull realizó una detención extra, para asegurar con compuestos duros a falta de 10 giros para la bandera a cuadros.

El piloto destacado fue Norris, que pese a la sanción llehgó al podio. Es el único competidor de la temporada que sumó puntos en todas las competencias.

Sobre el final, en la vuelta final, dos campeones mundiales protagonizaron el último incidente, cuando Sebastian vettel superaba a Kimi Raikkonen. Ambos se tocaron y se despistaron sobre la cama de leca.

Con estos resultados, Vertappen, que ganó todo el fin de semana, con récord de vuelta incluido, lidera el certamen con 182 puntos, seguido por Hamilton, con 150. Atrás Pérez con 104, y Norris, 101. La próxima fecha será el 18 de julio, con el Gran Premio de Gran Bretaña.

Compartir

Linkedin Print