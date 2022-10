Verstappen no la tendrá fácil en el GP de Singapur: Largará en la 8° posición

Compartir

El piloto neerlandés tuvo problemas en la Qualy y las posibilidades de que se proclame bicampeón de la F1 este domingo son escasas.

El campeón mundial de la F1, Max Verstappen, buscará este domingo en el Gran Premio de Singapur su segundo título consecutivo, aunque no la tendrá fácil: largará 8°.

El piloto neerlandés de Red Bull no hizo una buena Qualy y, así, las posibilidades de que celebre el bicampeonato este fin de semana resultan escasas.

Charles Leclerc, de Ferrari, logró la pole position y detrás quedaron el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes). Los tres pilotos terminaron distanciados por apenas 54 milésimas.

Verstappen, que venía para mejorar su tiempo en el último intento de la Q3, fue llamado a boxes por su equipo, en una decisión que enfureció al neerlandés, incapaz de entender lo ocurrido. «Te lo explicaremos más tarde», le dijeron por la radio. Luego detallaron que el holandés estaba corto de combustible y que de no poder completar la vuelta lo habrían descalificado.

Aunque parte de la octava plaza, Verstappen será campeón mundial si gana y Leclerc termina como mucho noveno y Pérez como mucho cuarto (o quinto si el mexicano logra el punto de la vuelta más rápida).

A pesar de su buen rendimiento en las clasificaciones de los sábados, Leclerc reconoce que el título de Verstappen es «una cuestión de tiempo».

El holandés, que el viernes cumplió 25 años, insiste en que no tiene prisa y que va carrera a carrera. De no lograrlo en Singapur, las opciones podrían ser mayores en la siguiente carrera en Japón.

