Verstappen sigue de racha y ganó en Austria

Compartir

Linkedin Print

Max Verstappen se impuso en el GP de Estiria, acumula 4 victorias en 2021 y aumentó su ventaja en el campeonato; Hamilton y Bottas, al podio.

Gran momento de Max Verstappen en la Fórmula 1. Tras la victoria de hace una semana en Paul Ricard, estiró su alegría al vencer en el Gran Premio de Estiria, en Austria, circuito donde Red Bull festejó como local.

De esta forma, Verstappen, con el cuarto triunfo del año y el quinto de Red Bull, aumentó su ventaja en el campeonato, al acumular ahora 156 puntos, frente a los 138 de Hamilton. Tercero está “Checo” Pérez, con 96; Norris86, y Bottas, 74.

Justamente el campeón mundial, con Merecdes, fue segundo. Mantuvo su lugar de la grilla, pero no pudo en ningún momento poner en peligro la condición de líder a su rival por el torneo. Como consuelo, sumó el punto extra por el récord de vuelta sobre el final de la competencia.

El podio lo completó el otro piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, que había largado desde el quinto lugar, luego de haber logrado el segundo puesto en la clasificación pero había sido sancionado con tres posiciones por un semitrompo en los pits durante el sábado.

La competencia no tuvo atractivos, ya que no hubo momentos de emociones en la pista austríaca. De principio a fin el piloto holandés manejó el ritmo y las diferencias y la carrera fue lineal.

Detrás, el mexicano Sergio Pérez, con el otro Red Bull, llegó a la cola de Bottas. Sufrió un inconveniente en la primera detención en los boxes con la rueda trasera izquierda, que seguramente le privó del podio.

Gran trabajo de Lando Norris, con McLaren, en el quinto puesto, seguido por Carlos Sainz y Charles Leclerc, ambos con Ferrari. Más atrás, Lance Stroll, Fernando Alonso y Tsunoda.

La Fórmula 1 se queda en Spielberg, ya que el fin de semana próximo se disputará el Gran Premio de Austria, en el mismo circuito.

Compartir

Linkedin Print