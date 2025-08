Veto de Milei: «Ignoran las necesidades reales de miles de personas con discapacidad»

La comunidad de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, se movilizaron en todo el país, incluyendo la Plaza San Martín de Formosa, para repudiar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

La medida, que anula una norma aprobada por el Congreso, ha generado una profunda indignación y preocupación en un sector que enfrenta múltiples desafíos.



En una entrevista

con el programa radial Exprés En Radio de FM VLU 88.5, Florencia Santacruz, presidenta de la Asociación Camino Azul TEA, expresó el dolor y la frustración que sienten las familias. «El veto a la ley de emergencia significa que una vez más se ignoran las necesidades reales de miles de personas con discapacidad», afirmó.

«Frente a una situación tan crítica como la que estamos viviendo, con pensiones suspendidas, tratamientos interrumpidos y la falta de diagnósticos, el Estado decide mirar para otro lado».



La ley no pedía privilegios, pedía lo básico



Santacruz enfatizó que la ley vetada no era un pedido de lujos, sino una garantía de derechos básicos como el acceso a la salud, la educación y una vida digna. «Si las personas con discapacidad no tienen y no cuentan con las terapias, es imposible que tengan una mejor calidad de vida», explicó.



La presidenta de Camino Azul TEA describió las dificultades económicas que enfrentan las familias, que ahora deben elegir qué terapias pueden costear para sus hijos.

El gasto es inmenso y se agrava con el alto costo de las medicaciones, especialmente para los adolescentes. «Una familia común paga alquiler, comida, luz. La familia de una persona con discapacidad tiene que elegir qué terapia sí, qué terapia no», lamentó Santacruz.



Preparar a las personas con discapacidad para la sociedad



La falta de terapias esenciales como la fonoaudiología y la psicología, que son cruciales para el desarrollo y la autonomía de las personas con autismo, es especialmente preocupante. «Hacemos todo lo posible para que ellos puedan sentirse uno más, para que puedan manejarse por sí solos y tener una vida digna», señaló Santacruz. «Si les sacamos lo esencial, que son las terapias, ¿cómo podemos seguir?»



Santacruz también mencionó el dolor que le causó ver la reacción de las autoridades ante el veto. «Realmente es supertriste, superangustiante, que una familia tenga que hablar de dolor», afirmó, haciendo un llamado a la empatía y la comprensión.



La entrevista concluyó con una reflexión sobre la postura del presidente, que anteriormente ha denigrado a un niño con autismo en redes sociales. «Esto va más allá de que uno esté de acuerdo o no con el presidente ideológicamente», se señaló. «Esto es incuestionable y evidentemente hay una postura allí tomada que no va a variar».

La marcha en la Plaza San Martín, que se llevó a cabo a las 18:00, reunió a familias y prestadores que, como Santacruz, buscan visibilizar una realidad que el veto presidencial ha vuelto a silenciar. «Es necesario acompañar. Es necesario», concluyó la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA.