Vettel se quitó el casco y dejó ver una nueva imagen que causó impacto en las redes sociales

Con el inicio de la temporada 2021 cerca de arrancar, los pilotos de la Fórmula 1 comenzaron a enfocarse en lo que viene de cara al primer Gran Premio que se disputará en el circuito internacional de Baréin entre el 26 y 28 de marzo.

Salvó la incógnita que existe sobre lo que pasará con Lewis Hamilton, quien aún no firmó una renovación con Mercedes, los equipos ya están completos y listos para iniciar los preparativos.

Así lo demostró la escudería de Aston Martin –nombre que llevará Racing Point a partir de este campeonato–, que sumó a sus filas a uno de los mejores pilotos de los últimos años: Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la Máxima.

El alemán, sin embargo, probó la butaca de su nuevo vehículo y sorprendió a miles de fanáticos después de que el equipo británico publicara un video en sus redes sociales.

Con la intención de mostrar que ya empezaron a trabajar para la nueva campaña y darle la bienvenida al ex corredor de Ferrari, Aston Martin mostró el momento en el que el piloto de 33 años llegaba a las instalaciones para hacerse el nuevo asiento a medida que lo acompañará durante todo el calendario de la temporada 2021.

En una parte de la grabación se pudo ver el momento en el que le quitan el HALO mientras él se sacaba el casco blanco. Fue allí que reveló un nuevo y sorprendente look.

Al parecer, Sebastian Vettel padece alopecia en la parte frontal de su cabeza, algo natural y que muchos deportistas o famosos suelen disimular haciéndose tratamientos capilares e implantes de pelo. Algo que el ex Red Bull prefirió no hacer.

“¡Mira lo que hizo Ferrari!”; “Mi Dios, Ferrari acabó con Vettel”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos al ver el video en tono cómico teniendo en cuenta la tensión que vivió durante su última etapa con Il Cavallino Rampante. Mientras que otros lo compararon con su padre, Norbert Vettel: “Se completó el primer paso de la transformación de Sebastian a Norbert”, o “Bonito detalle de Vettel dejando subir a su padre al monoplaza”.

Otros, optaron por mencionar a su rival más directo de los últimos años Lewis Hamilton, quien comenzó su carrera en la Fórmula 1 prácticamente rapado y hoy luce distintos peinados extravagantes: “La remontada de Lewis a Seb no ha sido solo en títulos mundiales”.

Lo cierto es que poco importa su estilo personal mientras que cumpla con los objetivos que tiene la escudería británica, en la que competirá directamente con Lance Stroll, hijo del dueño del equipo Lawrence. Con su llegada a Aston Martin, Vettel renovará sus expectativas en el Gran Circo cuando los monoplazas comiencen a rodar a partir del 28 de marzo.

