Vialidad Nacional comenzó con sanciones por obra pública en rutas

Vialidad Nacional continúa con la reconversión de la obra pública en las rutas nacionales. En este sentido, el organismo que dirige Marcelo Campoy se encuentra revisando el accionar de la empresa que gestionó la Ruta del Mercosur y ya impuso las primeras sanciones por incumplimiento.

Vialidad Nacional llevó a cabo el cierre de licitaciones. Según informaron fuentes calificadas a este medio, solo continuarían vigentes algunas de las trazas que tiene el organismo estatal en provincias específicas.El organismo dirigido por Marcelo Campoy informó el fin del contrato que el Estado mantenía con Caminos del Río Uruguay S.A. En este sentido, quedarán libres las trazas en tanto todavía no tenga un nuevo contrato de concesión.

Se trata entonces del primer cierre efectivo para el gobierno de Javier Milei como parte del plan de privatización de más de 9000 kilómetros de ruta y autopistas.

El proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 675 kilómetros de extensión.

El organismo público comenzó con un relevamiento del terreno y no cobrará peajes hasta tanto no vuelva a manos privadas. Además del cierre administrativo, Vialidad Nacional se encuentra en este momento labrando actas de infracción por detectar faltantes o deficiencias.

En este sentido, a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) se resolvió la imputación a la empresa que tenía la concesión de la Ruta del Mercosur.

En la Resolución 491/2025 Campoy determinó imputar a Caminos del Río Uruguay SA por la comisión de infracciones contractuales.

«Son penalizaciones a la concesionaria por infracciones, en este caso, falta de mantenimiento de la traza», indicaron fuentes de la cartera en diálogo con El Cronista.

Específicamente este último caso puntualiza en la capa de rodamiento de las obras.

En la última resolución de aplicó una multa por incumplimiento a la empresa que consiste en la penalización por una suma equivalente a 163.440 unidades de penalización por la tarifa vigente.

Vialidad Nacional determinó que la empresa no cumplió con lo firmado en los pliegos de concesión. En este sentido, antes de publicar las resoluciones se le envió a la empresa los requerimientos primero y se les dio el tiempo necesario para contestar.

A medida que el organismo repasa el accionar de Caminos del Uruguay se van determinando penalidades por incumplimiento.

A partir del 9 de abril, el organismo público levantará los peajes de una traza de la Ruta del Mercosur. Hasta tanto no tenga una nueva concesión, VN llevará a cabo todo el mantenimiento que incluirá corte de pastos y desmalezado de banquina; provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente; remolques y señalización.