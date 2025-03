Vialidad Provincial asiste a familias por precaución ante desbordes del río Pilcomayo

El administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Javier Caffa, brindó detalles acerca del operativo de asistencia integral que despliega el Gobierno de Formosa a comunidades ubicadas en zonas vulnerables a la crecida del río Pilcomayo, sobre la ruta 86, tanto en la banda norte como en la sur.

“Ante esta crecida del río Pilcomayo, que ha empezado ya con valores por arriba de niveles de alerta hace más de una semana, implica desbordes y la afectación, sobre todo, a parajes que están en la zona más baja del Bañado para afuera de los anillos de protección, que son los que en estos casos de crecida por arriba de los niveles de alerta, son afectados”, indicó.

Asimismo, el funcionario diferenció la situación de desborde con la inundación y explicó que el sistema “tiene los cauces que se van formando a partir de las correderas, se labran los cauces principales de escurrimiento del río y cuando sale ese cauce por caudales extraordinarios como los que estamos teniendo, hay desbordes”.

“Desbordes que van tanto a la zona norte, cerca de la ruta 86, como a la zona sur. Y hay una zona donde nosotros siempre llamamos de divagación y taponamiento por colmatación del río, que está desde El Chañaral hacia aguas abajo, que es la zona donde el río va depositando sus sedimentos y va teniendo un comportamiento errático; y donde se producen principalmente los desbordes”, especificó.

Por tal motivo, sostuvo, en noviembre del año pasado, teniendo en cuenta el comportamiento del río para este ciclo, se iniciaron múltiples obras, tanto en la zona sur como en la norte, que dieron protección a las comunidades de Río Muerto, La Esperanza, La Rinconada, La Represa, El Quemado Nuevo, El Cañón, El Churcalito, Fortín Soledad y Punta del Agua.

“Fuera de esos anillos y terraplenes de mitigación de la crecida, hay puestos, hay parajes, porque la población siempre se establece cerca del agua, cerca de donde pueda haber pastura y agua para sus animales, y esos parajes son los que están afectados por estos desbordes”, precisó.

Falta de inversión paraguaya

De esta manera, Caffa expuso que la República de Paraguay ejecuta menos trabajos de obra que Argentina, por lo que, entre un 85 y 90% del desborde del agua y los sedimentos, llegan a territorio nacional y, más puntualmente, a Formosa; y sólo el resto al país vecino.

“Este es un río que tiene un elevado porcentaje de sedimentos que son arrastrados de la Cuenca Alta, de Bolivia precisamente, y todo ese sedimento va quedando en nuestro territorio”, argumentó, por lo que ahondó: “Por eso es tan compleja la problemática de este río que no solo hay que conducir el agua, sino también todos los sedimentos que va transportando, tratar de que se depositen en los lugares bajos, y conducir las aguas hacia el Bañado La Estrella, evitando las afectaciones a las comunidades, a los centros poblados, por medio de los terraplenes de mitigación de crecida”.

Valores alarmantes

Caffa también lamentó que Paraguay, hace ya unos años, no ejecute obras en el grado que se necesitan para la distribución de las aguas del río Pilcomayo para que sea más equitativo porque, en principio, recordó, el Proyecto Pantalón establecía un 50% hacia Argentina y otro 50% para el país vecino.

“Hace ya más de una semana, tenemos valores por arriba de los niveles de alerta. Esto ocasiona que también, así como en la cuenca baja hay desborde, en la cuenca alta, donde el río tiene mayor pendiente, tiene un cauce más labrado, una sección más grande, tenga desborde”, argumentó.

Y añadió: “Eso afecta directamente a muchísimas comunidades, tanto en territorio salteño, argentino, como también están teniendo en Bolivia. Se pueden ver en distintos videos en redes cómo está afectando a estas localidades, a rutas, a poblados, a defensas; estos son los efectos de caudales por arriba de los niveles de alerta que cada tantos años el río Pilcomayo tiene”.

Estos valores, aseguró el titular de la DPV, no se veían desde el 2018, donde “tuvimos muchos problemas, no sólo en Argentina, sino también en Bolivia”; y reiteró que, hace una semana, los valores superan los niveles de alerta, por tal motivo, están monitoreando de manera constante los niveles del río para “ver la evolución de los mismos y estar preparados en toda la cuenca para el avance de las aguas de este río tan caudaloso y tan particular”.

Asistencia integral

“Hay una asistencia permanente del Estado provincial a través de sus diversas áreas. Está el Ministerio de Gobierno, la Policía, el Ministerio de la Producción, el PAIPA, el Ministerio de la Comunidad, Vialidad Provincial, el Ministerio de Educación con todos sus directivos y su personal, la escuela a disposición, los referentes sociales que tenemos en cada uno de estos puntos”, valoró.

Y agregó: “Es una acción conjunta del Estado para, en cada una de estas etapas, estar presente. Desde el punto del monitoreo, de la concientización y la difusión de la descripción de la evolución del ciclo creativo como lo hemos tenido en noviembre, en diciembre, con reuniones con los pobladores, donde se les explicó cómo iba a ser el ciclo, dónde se iban a dar los principales desbordes”.

Buenas defensas

Por último, Caffa aseguró que las defensas que se construyeron en paralelo a la ruta nacional 86, desde Río Muerto, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, vienen funcionando efectivamente; y trajo a la memoria que estos trabajos iniciaron “hace unos años atrás”, en La Esperanza.

“Se ha continuado con este cordón, con este terraplén de mitigación en todo el sector frente a Río Muerto; y están dando resultados porque todas estas comunidades están protegidas y aparte tenemos actualmente presencia de equipo vial en cada uno de los puntos donde se ha intervenido”, destacó.

Y describió que cuentan con “equipos pesados” como “excavadoras, motorizadoras, tractores”, como así también “tenemos también equipo para evacuar y asistir a nuestros comprovincianos: tractores con acoplados, camiones, camionetas para estar ahí presentes dando una respuesta inmediata”.