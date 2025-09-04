Vialidad Provincial avanza con la pavimentación de la calle Martín Rodríguez

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que se avanza en la pavimentación de la calle Martín Rodríguez, en el tramo que va desde la Avenida Frondizi hasta la Avenida Gutnisky. La misma se ejecuta por etapas y ya se completó la pavimentación hasta la calle Ayacucho. En estos momentos, se trabaja en el tramo que va desde la calle Ayacucho hasta la Salta.

Paralelamente se ejecuta también la construcción del sistema troncal de desagües de un sector importante del barrio Villa del Rosario de la ciudad de Formosa.

Previa a la pavimentación de la calzada y de la ejecución del paquete estructural, se ejecutarán las obras de desagüe pluvial, constituido por sumideros cámaras, cañerías secundarias y conductos troncales. Al mismo tiempo que las obras de desagüe cloacal para conectar numerosos domicilios a la red principal de drenaje cloacal, las cuales no estaban realizadas.

También se incluye la reubicación de una red de fibra óptica que abarca todo el tramo y que interfiere en la traza en ejecución. Justamente esta obra dará solución definitiva a la problemática del deterioro de esta calle y la permanente presencia de líquidos pluviales y cloacales. Los trabajos que se ejecutan son demolición de pavimento existente, luego un importante saneamiento de suelos no aptos saturados y contaminados y su reemplazo por suelos seleccionados compactados.

Después de terminadas las obras de desagües pluviales y cloacales, y de la reubicación de fibra óptica, se avanzará con la ejecución del paquete estructural conformado por el suelo cemento de 30 centímetros, relleno de densidad controlada RDC de 25 centímetros y, por último, el hormigonado de la calzada de hormigón de 25 centímetros de espesor.

Este importante paquete estructural, diferente a los clásicos, es debido al elevado tránsito de cargas pesadas que recibirá esta calle, por la cantidad de camiones que transitarán llevando el mineral de hierro procedente del puerto de cargas de Formosa hacia la planta Biosiderúrgica, actualmente en construcción en el Polo Científico y Tecnológico.