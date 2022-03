Vicente Joga: «Insfrán tendría que volcar su experiencia en el contexto nacional»

Compartir

Tras la difusión de una fotografía del vehículo del gobernador Gildo Insfrán en la residencia del ex gobernador Vicente Joga, surgieron muchas conjeturas políticas que fueron disipadas por el propio gobernador mandato cumplido. «El gobernador me visita porque se interesa en cómo estoy, por mi salud», manifestó Joga al Grupo de Medios TVO.

El ex gobernador aseguró que no es «fácil el tránsito político de tantos años», «que la experiencia recogida por Insfrán será criticable o no, pero es experiencia al fin» y «debería volcarla a los intereses nacionales».

«Insfrán me asistió en su momento, porque por medio del ex senador Branda, me arbitró los medios para mi traslado con el avión sanitario para Buenos Aires. Se han portado muy bien la gente de casa de Formosa del Instituto Fleming, por supuesto bajo directivas de él, eso hizo que se retornara una relación de tipo personal», explicó Joga en referencia a la visita del gobernador Insfrán en su domicilio sobre la Avenida 9 de Julio.

En sentido aclaró que «nunca en política he tenido cuestiones, para mí en política el que está enfrente no es mi enemigo sino mi adversario, así que me ayudó y ha venido un par de veces, ese día me visitó sorpresivamente y estuvimos charlando, se interesó por cómo estaba».

Según las declaraciones del propio ex gobernador, la charla fue fundamentalmente sobre política nacional e internacional y sobre la inflación y el panorama futuro del país.

“Está todo muy complicado y el rebrote en los países periféricos, como es el caso nuestro se hace sentir y hay un gobierno que está sin plan y un poco a la deriva, así que esto va a tener que tomar otro rumbo porque ahora se habla de 4% y 5% de inflación y el mes que viene ya más de 5%, esto no va a funcionar”, refirió al respecto.

Al parecer el panorama actual preocupa al primer mandatario formoseño, «está muy preocupado porque naturalmente la provincia de Formosa no es una isla, o sea la inflación pasa y castiga a los hogares más humildes” reiteró.

Ameno y amigable, fiel a su estilo, Vicente Joga también opinó respecto del futuro de su ex compañero de fórmula y señaló que «me parece que Insfrán ha recorrido una experiencia que será criticable o no, pero que es experiencia al fin, y que hay que volcarla a los intereses nacionales. Me parece que hay que estar atentos y hay que aprovechar esa experiencia, yo quisiera que sea así. Me parece que Insfrán debe volcar toda su experiencia y lo que aprendió en el contexto nacional», aseguró Joga.

