Vicepresidente de Crucero del Norte: «Nos sentimos maltratados por la Policía y por el club»

El vicepresidente del Club Crucero del Norte de la provincia de Misiones, Jorge Arce en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación que vivieron previo al encuentro entre el equipo misionero y San Martín de Formosa.

Arce dijo «nos hemos sentido maltratados, nosotros estábamos por disputar un partido y los chicos están concentrados en lo que tienen que hacer, ellos son profesionales. Nos habían pedido hacernos una requisa. En todas partes nos llaman al hotel para coordinar el horario en que vamos a salir y nos acompañan hasta el estadio, esto es algo habitual, eso no sucedió, pero de todas maneras llegamos bien al lugar porque ya es como la cuarta vez que viajamos a Formosa y nunca nos han hecho requisa».

«Yo le dije al Comisario nunca nos han pedido hacernos una requisa, pero que no teníamos problema con eso. Me dijeron que esto era Formosa y acá se hace así», añadió.

Requisa

«Entraron al vestuario y obviamente no encontraron nada raro, solo los botines, camisetas y los elementos que tenemos para jugar un partido de fútbol porque nosotros venimos a trabajar», indicó.

Asimismo, explicó que esto ocurrió antes del partido. «Nosotros nos sentimos muy mal y lo tomamos como una especie de maltrato porque estábamos a una hora de disputar un encuentro muy importante y que ingresen a revisar el bolso y demás cosas, sinceramente es muy feo. Esto no es normal. Es un maltrato muy feo el que sufrieron nuestros jugadores», dijo Arce.

Algunos jugadores sufrieron falta de agua en los vestuarios, viéndose imposibilitados de higienizarse en el establecimiento. Al respecto, Arce criticó el accionar de la dirigencia del club de San Martín y sostuvo que “nos sentimos maltratados por la policía y por el club; hay mañas en el deporte, pero independientemente de la parte deportiva y el resultado del partido, nosotros siempre tratamos de atender de la mejor manera a los visitantes”. «Nos hemos sentido maltratados porque cuando vienen los equipos a Misiones, nadie se va a quejar de cómo los hemos recibido», aseguró.

Dado el desacuerdo frente a este episodio, el vicepresidente del club anticipó que se llevó adelante una reunión con la comisión directiva para dialogar si presentarán alguna carta o denuncia formal y “evaluar qué vamos a hacer, porque no está bueno que pase, no sólo con nosotros sino con ningún equipo”, expresó.

