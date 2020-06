Vicky Xipolitakis quiere denunciar a su ex Javier Naselli por lavado de dinero

Compartir

El controversial divorcio de la mediática Victoria Xipolitakis y el empresario Javier Naselli -con quien tuvo a su hijo, Salvador Uriel- continúa ofreciendo ribetes escandalosos y potenciales causas judiciales. Hace pocas semanas el ex de Vicky obtuvo un fallo a su favor para poder pasar tiempo con su hijo, a lo que ella se negaba.

La Justicia le otorgó a Naselli dos horas semanales -había reclamado 30- para estar con el bebé, bajo la estricta atención de una asistente social y tomando todas las medidas de protocolo para prevenir y evitar contagios de COVID-19. Inicialmente Xipolitakis se negó a acceder a este contacto dictado por un juez: la primera vez que el padre de Salvador Uriel fue a buscarlo, ella no quiso que se produjera el encuentro. Luego, comprendiendo que había una decisión judicial y asesorada por su abogado, accedió.

Vicky y Naselli se casaron y se divorciaron en los Estados Unidos, y por lo tanto la división de bienes debe ser realizada en el estado de Nueva York, donde su ex marido tiene residencia. Es allí donde la modelo intentará demostrar que su ex hizo “negocios sucios” ya que por estas horas busca asesoramiento legal para iniciarle una denuncia penal por lavado de dinero.

Xipolitakis se comunicó en las últimas semanas con varios abogados importantes, dispuesta a avanzar en la justicia cuando termine la feria judicial impuesta por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la actualidad.

Ella considera que la cuota alimentaria de 50 mil pesos que recibe para la manutención de su hijo por parte de su ex marido no se condice con ingresos que el hombre no habría blanqueado ante la justicia. Vicky asegura tener papeles que incriminan a Naselli por lavado de dinero correspondientes a operaciones como representante de personas en los Estados Unidos en su rol de apoderado para el banco en el que trabaja.

A eso sumaría pruebas que dice poseer, con fotos y papeles de hipotecas, préstamos y resúmenes de tarjetas de crédito por millones de dólares. Asegura que cada resumen bancario por el uso de tarjetas de Naselli nunca ha sido inferior a los 80 mil dólares; que su ex tiene propiedades en Los Hampton y en Nueva York, aunque no terminó de aclarar sobre la división de bienes post- divorcio. Cada estado norteamericano tiene sus legislaciones en torno a este tema, pero particularmente el de Nueva York es muy estricto con el reparto de bienes gananciales en partes iguales, lo cual ella no pudo explicarle a alguno de los abogados con los que se comunicó para llevar adelante las denuncias.

Desde su casa, donde cumple con la cuarentena, la rubia contó: “Hoy mi deber es proteger a mi hijo. Estoy esperando a que se pase rápido esta situación para todos y podamos llegar a un arreglo. Cuidar a mi familia es mi prioridad”.