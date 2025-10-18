Víctor Alarcón Participó por Formosa en el Congreso Nacional de la Confederación de Educadores Argentinos, en Entre Ríos

El secretario general de ADEFCA, e integrante de Confederación de Educadores Argentinos. Víctor Alarcón, indicó que participaron representando a Formosa en elCongreso Político y Educativo, en Paraná, Entre Ríos, donde se reafirmó elcrecimiento institucional, la presencia federal y se reiteró el pedido al Gobierno Nacional por la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

La CEA inició su Congreso con el reclamo por mayor financiamiento para la educación pública y durante el encuentro, que se desarrolló miércoles 8 y jueves 9 de octubre, las y los congresales, representantes de los sindicatos que integran la Confederación, presentaron informes sobre la situación político-sindical en cada jurisdicción y analizaron tanto los avances como las dificultades del sector, explicó Alarcón.

Alarcón, al hacer una síntesis de la actualidad en Formosa, recordó que el Gobierno de la Provincia de Formosa,realizó incrementos en los sueldos de los trabajadores estatales, y recordó que se hizo cargo financiando programas nacionales que habían sido dado de baja por el Gobierno Nacional, afrontándolos con recursos del Presupuesto Provincial. “En Formosa existe un Estado Presente, aquí hay equilibrio fiscal, proyección y programación, teniendo siempre en cuenta que los números deben cerrar con la gente adentro”, agregó el sindicalista.

A su vez, Alarcón reiteró que, en su intervención, el secretario general de la CEA, Fabián Felman, brindó un detallado informe sobre el estado actual de la Paritaria Nacional Docente y remarcó: “Reiteramos su importancia y exigimos al Gobierno Nacional su convocatoria”, posicionando nuevamente la demanda como prioridad del sector educativo.

El Congreso contó con la participación del veedor de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación –Agencia Territorial Paraná– Entre Ríos.