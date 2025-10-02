Víctor Alarcón valoró el anuncio de incremento salarial anunciado por el Gobernador Dr Gildo Insfran 

Víctor Alarcón, secretario General de ADEFCA e integrante de CEA, indicó que es valorado y muy importante, el incremento salarial del 10% para todos los trabajadores de la administración pública provincial, efectivo a partir del 1° de octubre, que fue recientemente anunciado por el Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán

En ese contexto, Alarcón explicó, que ya se estableció un nuevo salario mínimo de bolsillo garantizado de $880.000.

El gremialista, remarcó que coincide plenamente con los conceptos vertidos por el Primer Mandatario Provincial, quien sostuvo que la medida debe verde como una respuesta a las «perjudiciales medidas socioeconómicas» del gobierno nacional, destacando que con esta suba el aumento acumulado en lo que va del año alcanza el 55%.

En ese orden de cosas Alarcón, recordó que el aumento seextiende asimismo a jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social e incluye beneficios complementarios como guardias, horas extras y antigüedad. También, el sector docente, se actualizó el valor del punto índice y se aplicó una suba del 10% al Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), con el objetivo de que sus haberes acompañen el ajuste general, acotó.

Alarcón, detalló que acompañan en positivo este anuncio, y dejó claro que seguirán trabajando desde esa entidad gremial, para conseguir mejoras en la calidad de vida de los trabajadores formoseños.