Víctor Jure: “No tenemos conocimiento de cómo se distribuyó la plata” de la emergencia agropecuaria

Víctor Jure, presidente de la Sociedad Rural de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del dinero destinado para las provincias en el marco de la emergencia agropecuaria.

“Nosotros teníamos conocimiento hace bastante tiempo de la distribución que hubo de la emergencia agropecuaria, sabemos que el importe de la emergencia para todas las provincias es de 500 millones de pesos que hoy en día es muy poco porque es un fondo que está totalmente atrasado, se puso hace unos cuantos años, de cualquier manera la información que teníamos nosotros es que ese fondo se distribuyó y a Formosa llegaron en el mes de julio del año pasado 40 millones de pesos y volvieron a llegar 40 millones de pesos más en el mes de diciembre, que es el que estaba pendiente”, explicó.

“Cuando nos llamaron para participar del comité de emergencia cuando se pidió declararla, estábamos pidiendo una reunión para cuando vengan los fondos y también para que nos llamen para ver cómo distribuir el dinero y poner opinar, después seguramente el gobierno toma la decisión de cuál es el sector que más necesita porque corresponde ayudarlo más, esas ya son decisiones del propio gobierno, pero nunca fuimos llamados y eso es lo que varias veces ya lo dijeron, esa es la información que tenemos, del gobierno nacional, del ministro de Agroindustria, que los importes de la emergencia le pasó al presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), que en su momento se había pedido para todas las provincias, él tiene contacto con el ministro a nivel nacional”, dijo.

Asimismo aseguró que para Formosa llegaron 80 millones de pesos, “esa es la información que yo tengo, la última emergencia fue por sequía, nosotros no hemos tenido conocimiento de cómo se distribuyó esa plata ni a quiénes se dio ni cómo, solo sabíamos que la plata estaba, ahora qué hicieron con eso no sé”.

Lamentó además el tiempo que tardan en efectivizar la ayuda, “no es normal, pero son decisiones provinciales, la verdad esos fondos tendrían que haber estado disponibles en ese momento cuando la necesidad era muy grande, teníamos muchas necesidades por la sequía, después llovió, y empezamos a tener pasto en el campo pero hubo mucha gente que perdió su hacienda y que perdió kilómetros de alambrado por la sequía, estamos viendo ahora la baja producción que tenemos a nivel provincial y en otras regiones de la cantidad de vacas preñadas que murieron, hay menos terneros y vacas gordas este año por eso también a veces nos quejamos de la suba de la carne, pero debemos tener en cuenta que el año pasado hubo emergencia en cinco o seis provincias del norte y esa hacienda es la que hoy está faltando, la hacienda o la carne suben de precio porque no hay, la realidad es que hay pocas vacas gordas y novillos, eso se da después en la oferta que es poca y la demanda es mucha, eso hace subir los precios, acá la única forma de ir mejorando los precios es producir más y que haya más ofertas para que puedan bajar los precios, es una lógica que se da siempre y sobre todo en el sector ganadero”, explicó.

“Bajó la oferta de ganado por eso suben los precios y al subir la gente come menos carne o come carnes alternativas, el argentino sigue comiendo los 120 de carne por año entre todas las carnes ya sea bovina de pollo, cerdo, pescado, se va yendo a otras carnes, es a la oferta y demanda, lo que bajó es la oferta de carne”, señaló.

Respecto al impacto de la sequía en los campos, señaló que “tenemos las pérdidas que ha sufrido la gente el año pasado, pero ahora en esta campaña que empezó el 29 de marzo donde se vacuna a toda la hacienda de la provincia ya sean los pequeños y grandes animales, ahí vamos a hacer un contaje exacto de la hacienda que hay, menos lo que se vendió y vamos a saber cuál fue la pérdida exacta del año pasado, pero hasta que no ocurra eso es muy difícil saber, para saber cuánto se perdió hay que contar toda la hacienda y eso es lo que va a pasar ahora en la campaña anti aftosa”.

Para finalizar se refirió a si la pandemia impactó en el sector, “el rubro nuestro ha seguido trabajando casi normal porque siempre hay complicaciones desde el punto de vista del movimiento de la gente, parece que los productores hoy para salir de la ciudad de Formosa deben hisoparse, eso dura 7 días, hay que coordinar el trabajo, hacerse análisis todas las semanas, en los pueblos no es tan fácil ingresar y salir, hay policías en la entrada, el movimiento del personal se restringe y hay mucha gente de afuera de la provincia que tiene campos en Formosa y se le complica bastante porque no pueden venir o si pueden no tienen el tiempo suficiente, esa es la gente que estuvo más complicada, también está el movimiento de camiones que deben hacerse análisis, dentro de todo seguimos trabajando casi normalmente durante todo el año”.

