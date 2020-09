Víctor Rene Garcete: “El objetivo primordial es sumar una categoría por año a la FFBB”

Compartir

Víctor Rene Garcete es el encargado del área de básquet del Club Sportivo General San Martín. Desde hace 15 años trabaja en el deporte de la naranja, además fue preparador físico del club y formó parte de los planteles campeones 2004 y 2019 de fútbol. Junto con su hijo Manuel, dirige a las formativas del básquet franjeado y en esta nota repasa la actualidad de este hermoso deporte.

“Son meses de trabajos individuales a través de wassap y con todo tipo de videos. Se trabaja con actividades de fundamentos básicos, ya sea dribling, pase y muy poco lanzamiento porque no todos tienen aros en sus casos. Para que todos puedan encestar se improvisan aros, baldes, y demás cosas” dijo Víctor sobre los trabajos en tiempos de cuarentena.

“La escuela tiene cuatro categorías de básquet. Los pañales son los más chiquitos y tienen 4, 5 y 6 años, luego mosquitos de 7 y 8 años. Luego ya vienen las más grandes que son PreMini de 9 y 10 años y la categoría Mini que es con niños de 11 y 12 años. Hay un promedio de 30 alumnos con unos 6 y 7 chicos por categoría” expresó el Profesor sobre edades y cantidad de niños que se acercan a jugar el deporte de la naranja al club.

Sobre la importancia de tener un estadio con piso de parquet, Garcete subrayó: “Es algo espectacular. El piso, los aros reglamentarios para el minibasquet, todo hace que el niño se interese, le guste, se preocupe por acercarse a entrenar. La diferencia entre este piso y el duro es bien marcada. Es una madera muy bien trabajada donde el niño se siente a gusto y puede entrenar sin temor a lastimarse sus miembros inferiores. Se puede entrenar una o dos horas diarias sin perjudicar la salud. Creo que jugar en una cancha profesional es muy óptimo para su crecimiento”.

En cuanto a los objetivos post pandemia, el profesor estableció: “La idea es tener categorías federadas en la Federación Formoseña de Básquet. La historia del club no es solo futbol. El estadio cerrado se llama “Walter Wood” en homenaje a uno de los jugadores de básquet más importantes de la provincia. San Martín gano provinciales, jugó nacionales en los 80 y 90. Han pasado jugadores de toda la provincia por el club y todos han dejado su marca. El objetivo es jugar la U13. Este 2020 no se pudo dar por el Covid-19, pero queremos sumar una por año a la FFBB. Tenemos Además un estadio hermoso para jugar de locales. El objetivo primordial es llegar a la U19 y así completar todas las formativas” .

Para cerrar Víctor subrayó: “Tenemos un equipos de veteranos que se llama Franjeados que juega los torneos locales y me toca ser parte del mismo. Hacemos encuentros, eventos y tratamos de seguir jugando que es lo más lindo”.