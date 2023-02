Victoria categórica de Las Leonas en el tercer juego ante Irlanda

Tal como ha sucedido a lo largo de la serie, Las Leonas asumieron desde el comienzo la postura ofensiva, adentrándose en el campo rival y monopolizando la tenencia de la bocha. Conforme avanzó el desarrollo, Argentina fue estableciendo la mayor diferencia de todos los partidos, tanto en el resultado como en el trámite del encuentro.

Sin embargo, a pesar de mantener el arco en cero, pasó por alguna zozobra en el cuarto inicial, con chances de corner corto y aproximaciones que Irlanda no logró concretar.

El marcador se abrió rápido, a los 3′, a través de Agustina Gorzelany, de corner corto, luego de una profunda entrada por la izquierda de Agustina Albertario, quien se internó en el semicírculo y envió el pase atrás que concluyó con la penalización.

Después apareció ese bache que propició un par de sustos para la arquera Cristina Cosentino, aunque enseguida recuperó el control Argentina, se adueñó de la posesión y a los 13′, tras una lucida jugada colectiva, con precisión y velocidad, Julieta Jankunas rubricó la acción con una perfecta definición para el 2 a 0.

El sacrificio para recuperar iniciado en las delanteras fue muy importante para que la pelota cambiara siempre rápidamente de lado. Las Leonas establecieron nítidas diferencias, con Albertario lastimando por izquierda y provocando dudas y reclamos entre las defensoras irlandesas.

Por ese mismo lado llegó el tercer gol, a los 8′ del segundo cuarto. Albertario ganó la espalda, apareció libre en su diagonal desde la izquierda y su disparo cruzado se filtró entre las piernas de la arquera Elizabeth Murphy.

El contundente 3-0 se justificaba plenamente, en favor de un equipo que abría bien la cancha y generaba por los costados y que atrás ofrecía garantías para no darle opciones a un rival que mostró suficiente entrega pero escasa claridad y, menos aún, profundidad.

Poco pasó en el tercer cuarto. Las buenas combinaciones entre volantes y delanteras argentinas se hicieron más espaciadas, Irlanda dispuso de una única ocasión aislada y, como ha sucedido a lo largo de toda la serie, Las Leonas no pudieron concretar la buena cantidad de corners cortos a favor. Un aspecto que incluso se profundizó en el cuarto final. Una baja eficacia que no podrá permitirse el equipo argentino frente a rivales más poderosos. Irlanda también desaprovechó una réplica en superioridad numérica y ya no hubo margen para nada más.

O sí. Porque tras el epílogo con el 3 a 0 consumado, se realizó una práctica de definición a través de los shootouts (penales australianos). La primera vuelta de cinco ejecuciones por lado concluyó igualada 3 a 3, y fue necesario recurrir a una segunda vuelta, en series de uno y uno, y allí volvieron a prevalecer Las Leonas, con resultado global de 5 a 4.

Relacionado