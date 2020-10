Compartir

Pasaron siete meses del último partido de un equipo argentino en una competencia internacional. Ceibos y Jaguares allá por principios de marzo eran los protagonistas. Este 17 de octubre 2020, el rugby en la región volvió en Montevideo de gran manera con el novedoso 4 Naciones Sudamericano, que involucra a Argentina XV, el conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, que logró un triunfo muy importante en su debut ante Chile, en una de las últimas jugadas del partido.

Teo Castiglioni, apertura formado en el Gimnasia y Esgrima de Rosario, tenía en su pie izquierdo la posibilidad de la victoria en tiempo cumplido y no la desaprovechó: con un penal puso el 25-24 y le dio los primeros puntos al equipo nacional. Leonel Oviedo, Ignacio Ruiz y Tomás Cubilla marcaron los tries de Argentina XV, mientras que Martín Elías anotó dos conversiones y Castiglioni aportó un penal más.

Ignacio Fernández Lobbe, Head Coach: “Estamos muy contentos de estar acá en Uruguay así que agradecemos a la UAR, URU y SAR. Hoy estuvimos inexistentes en la cancha, pero por suerte sacamos adelante el partido. Tenemos muchas cosas que mejorar. Vamos a hacer una fuerte autocrítica hoy a la noche, para prepararnos para el próximo partido. Hoy nos dimos cuenta que falta un montón”.

Tomás Cubilla, capitán: “Había muchas ansias y muchas ganas que nos jugaron en contra en el primer tiempo, donde no pudimos plantear lo de la semana, pero en el segundo tiempo salimos con otra cara, a ser protagonistas y se pudo. Hubo imprecisiones lógicas pero creo que lo cerramos de buena manera. Era lógico que en las primeras jugadas hubiera imprecisiones. Había muchas ganas de todos de jugar y por momentos el clima no ayudó tampoco pero lo importante era salir y jugar. No todos tienen este privilegio, así que estoy muy contento”.

Por la segunda fecha, Argentina XV enfrentará a Brasil el miércoles 21 de octubre, desde las 17 horas, y luego culminará su presencia en Uruguay, cuando juegue ante los locales, el lunes 25 de octubre, también en el estadio Charrúa.

Síntesis

Chile XV: Javier Carrasco, Tomás Dussaillant, Matías Dittus; Clemente Saavedra, Javier Eissmann; Martín Sigren (c), Ignacio Silva, Nicolás Garafulic; Marcelo Torrealba, Francisco Urroz; Matías Garafulic, Santiago Videla, Domingo Saavedra, Julio Blanc; Rodrigo Fernández.

Entrenador: Pablo Lemoine.

Ingresaron: Bohme, Gurruchaga, Inostroza, Lues, Pedrero, Orchard, Hansenlechner, Strabucchi, Larenas, Escobar, Huici.

Argentina XV: Javier Díaz, Leonel Oviedo, Lucas Favre; Santiago Portillo, Franco Molina; Lautaro Bavaro, Javier Ortega Desio, Bautista Pedemonte; Lautaro Bazán Vélez, Martín Elías; Martín Cancelliere, Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla (c), Mateo Carreras; Juan Bautista Daireaux.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: I. Ruiz, Rodrigo Martínez, Francisco Minervino, Estanislao Carullo, Federico Gutiérrez, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Matías Osadczuk, Teo Castiglioni, Juan Cruz Perez Rachel y Santiago Ruiz.

Árbitro: Ricardo Cauá (BRA)

Estadio: Charrúa (Montevideo)