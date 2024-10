Victoria Villarruel reivindicó la figura de Isabel Perón en el Día de la Lealtad peronista

La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró este jueves con la expresidenta María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón. Justo en el Día de la Lealtad, mostró fotos del encuentro y dejó un filoso mensaje para el peronismo y una chicana a Cristina Kirchner.

Este jueves, mientras un peronismo disperso organiza distintos actos y crece la tensión de cara a la elección de autoridades, la vicepresidenta Victoria Villarruel esperó al “Día de la Lealtad Peronista” para mandar un mensaje.

En primer lugar, lanzó una chicana a Cristina Kirchner, al marcar que la primera presidenta mujer elegida en Argentina fue María Estela Martínez de Perón, que acompañó a su marido Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales de 1973. Ante la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, “Isabel” asumió la primera magistratura y gobernó hasta el 24 de marzo de 1976, cuando los militares asaltaron el poder.

“Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida”, comentó Victoria Villarruel en redes tras su encuentro con María Estela Martínez de Perón.

Pero después del mensaje en forma de chicana a la expresidenta, Villarruel metió leña a la interna peronista: “En un día como hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura”.

El encuentro fue durante el primer viaje oficial que encaró la vicepresidenta por Europa. Hace una semana partió de Buenos Aires a España. Allí se reunió el lunes con el presidente del Senado español, Pedro Rollán. Después tuvo un encuentro con Andrés Allamand, el chileno que preside la Secretaría General Iberoamericana.

Luego, Villarruel viajó el martes de la semana pasada a la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, donde tuvo lugar la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo.

De vuelta en Madrid, Victoria Villarruel fue agasajada en la residencia del embajador Roberto Bosch, en una casona en el barrio madrileño de Almagro que supo ser el Palacete de los Marqueses de Argüeso y que el gobierno argentino compró en 1957. El viernes de la semana pasada se encontró con empresarios argentinos y españoles. En el medio de su viaje por España, se encontró con Isabel Perón y después, desde la capital española viajó hasta Roma, donde este lunes se encontró con el Papa Francisco.

En el posteo, la vicepresidenta subió cuatro fotos, una en detalle de como Isabel le agarra la mano. Se trata de una de las pocas imágenes de la expresidenta que desde el Golpe de Estado de 1976 se refugió en Madrid. Antes de llegar a España pasó cinco años en el país. Se repartieron entre la residencia Messidor de Villa La Angostura, Neuquén; y la quinta de San Vicente, lugar al que fue trasladada por la dictadura en octubre de 1978.

Ante el sorpresivo posteo, un usuario le recriminó: “¿Qué mierda es esto, Vicky?”. Y la vicepresidenta contestó con otra chicana a Cristina Kirchner: “Unidad nacional. Y el reconocimiento a la primera mujer vice y presidente, aunque otras hayan creído eso”.

Una de las últimas fotos de la expresidenta argentina María Estela Martínez de Perón fueron publicadas en marzo de este año, cuando la Asociación Preserva de España la distinguió con un premio relacionado con la defensa de los valores hispanos.

“Porque su legado y su ejemplo no han pasado inadvertidos en muchos de nosotros, su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios”, detalla en el anuncio del premio otorgado Preserva, que se autodefine como una “asociación cultural para defender la Hispanidad y la Hispanosfera en Hoyo de Manzanares y en toda España”.

Luego de la polémica subió un video de más de dos minutos sobre el rol de Isabel Perón. “A la Historia no se la puede barrer bajo la alfombra”, lanzó. .

Tras la publicación de la vicepresidenta Villarruel con María Estela Martínez de Perón, hubo críticas. “Su mano derecha fue Lopez Rega, quien fundo la triple AAA, instrumento que fue utilizado para las primeras desapariciones de personas. No se si es reivindicada por anciana (en ese caso es anciana Vip) o, justamente por su desgobierno. En cualquier caso, un mensaje desafortunado”, lanzó Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, en la red social X.

También la cuestionó la legisladora porteña Graciela Ocaña: “Los que venían a recortarle a la Casta se reúnen alegremente con ellos. Recordemos que Isabel Martínez de Perón cobra más de $5.356.002 todos los meses como jubilación de privilegio. Otra vergüenza del Gobierno de Milei”.

Mientras que la exdiputada Myriam Bregman, cruzó a Villarruel: “Hasta la justicia argentina dictaminó que la Triple A fue la antesala del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar, así que tanto no me asombra, perdón”.