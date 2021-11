Victoriano y la clave de la gloria: «Es un premio al esfuerzo, a la ilusión, al confiar…»

Compartir

El entrenador de Instituto habló tras darle el primer título a Instituto en la elite. «La grandeza es que todos compartamos la idea, que creamos, nos sacrifiquemos y soñemos. Lo merecíamos», dijo.

«Tenemos una enorme emoción, porque hicimos mucho para llegar hasta acá. Un enorme trabajo al que los jugadores le sumaron ilusión, ellos confiaron en la propuesta, se sacrificaron y acá estamos, festejando…». Lucas Victoriano recién acaba de ser empapado por sus dirigidos, que le tiraron un baldazo de agua y luego cantaron el clásico «que de la mano de Victoriano, todos la vuelta vamos a dar», pero no se detuvo en su análisis, mientras disfrutaba y se sacaba fotos con todos y todas.

No era para menos: un coach joven, nuevito en esto, que ya disfruta su primer campeonato grande. «Cuando todos ficharon, los nuevos y los que estaban, todo queríamos jugar este tipo de partidos y pudimos hacerlo. Empezamos arropados en nuestra casa, con nuestra gente apoyando, cuando tal vez el equipo no jugaba tan bien.. Luego en la burbuja en Santiago nos fue todo más dificil, pero esa adversidad nos hizo bien, crecimos como equipo y ahora, nuevamente de locales, ganamos tres partidos duros, el primero con carácter ante Obras, sin jugar tan bien, pero yendo de menos a más, logrando lo esperado en esta final tan difícil», comentó el tucumano.

Instituto llevó de entrada el mote de candidato. Lo hizo durante toda la fase regular del Súper 20 y también en este Final 8 que se jugó en su casa, con su gente. Es propio del perfil que adquirió, de los nombres que tiene en su plantel pero fundamentalmente por la idea y filosofía tan enmarcada que tiene cuando juega. Intensidad, agresividad defensiva, ofensivas rápidas y un grupo de jugadores con un mix entre experiencia y jóvenes, con un talento es indiscutible, pero aún sin fichar extranjeros, lo que merece ser remarcado.

Victoriano, tras la victoria ante Obras, había dejado claro lo duro que sería ganar, para un club que todavía no lo había logrado, perdiendo algunas finales en el camino. «Todos los partidos han sido así, estamos en una instancia importante del Súper 20 que es este Final 8, y venimos de enfrentarnos contra unos chicos de mucha valentía que jugaron un partidazo, muy bien entrenados. Fue muy difícil, un partido muy trabajo que pudimos en el último cuarto decantar para nuestro lado, así que estamos muy contentos», explicó el técnico de la Gloria.

Tal y como pasó en una de las primeras sedes del torneo, por estos días Instituto vuelve a ser local en el Ángel Sandrín. Por supuesto que esto tiene un condimento extra, por ser el anfitrión en una instancia tan decisiva y final del certamen, por lo que puede provocar el apoyo de toda su gente y lo que genera el equipo desde las expectativas que venimos detallando en su proyección deportiva. Ante esto, y frente a cierto favoritismo, Victoriano comentó:

«Nunca supe si ser favorito o empezar el partido como candidato es bueno o malo. Quizá para ellos es mejor sin presión como lo hicieron, y quizá no… Cuando uno es candidato es por algo. Lo cierto es que en esta Liga hay que jugar todos los partidos, ninguno se gana antes de jugarlo y anoche sufrimos mucho pero pudimos dar el pasito que queremos. Hoy será otro partido dificilísimo y duro, y tenemos que estar preparados».

Si tenemos en cuenta también el registro de la fase regular, Instituto ganó 8 de los 10 partidos que jugó hasta ahora en el torneo. Un balance más que interesante teniendo en cuenta que el equipo cordobés se ha renovado mucho para esta temporada. Consultado por este proceso en el que se encuentra Instituto, el nacido en San Miguel de Tucumán resaltó que: «El equipo demostró muchas cosas buenas, sobre todo un arranque de proceso nuevo, con un entrenador y cuerpo técnico nuevo. Muchos jugadores que no habían jugado en este club y algunos que volvieron. No tuvimos la continuidad que tienen algunos equipos y tuvimos que elaborar todo desde cero, construir desde las bases».

Victoriano tiene a su disposición un plantel rico en calidad y jerarquía, desde la experiencia bien marcada de jugadores como Nico Romano, Gallizzi, Whelan y Amicucci, pasando también por otros más jóvenes talentosos como Loku Cuello, Fede Elías y Chiarini que conforman un equipo muy competitivo. Y en base a las virtudes que se presentan en el equipo y sobre lo que todavía falta trabajar, el entrenador dijo:

«Tenemos muchas virtudes, a mi me gusta la dinámica del equipo, el compañerismo que hay, las ganas de entrenar y el compromiso. Me gusta como se llevan afuera de la cancha como grupo. Muchas cosas hacen que se presagie que es un equipo competitivo… Hay que mejorar siempre todo. Tratar de elevar el nivel en todas las cosas, que aún sabiendo bien hay que trabajarlas. En cuanto a cosas por mejorar sabemos que es un equipo en adaptación, tienen que saber a soportar sus errores y que todos tienen que saber lo importante que son para el grupo, algunos con más protagonismos y otros con menos pero la grandeza que tienen los equipos es que todos tengamos la misma idea».

