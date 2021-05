Vicuña le hizo frente a las versiones de crisis con la China: “Son conjeturas que no entiendo”

Compartir

En medio de la ternura que despertó el gesto de China Suárez en la reunión que Pampita organizó el día que Blanca hubiera cumplido 15 años, Benjamín Vicuña remarcó que está felizmente en pareja con Eugenia y que los rumores de crisis que crecen a su alrededor no son ciertos.

“Llevamos seis años juntos, es raro. Igual, yo creo que a la gente real no le interesa. La gente que tiene dos dedos de frente se da cuenta de que estamos al borde de una guerra en Gaza que realmente puede desestabilizar el mundo, que estamos en medio de una pandemia con miles y miles de muertos en todos nuestros países, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay problemas reales mucho más importantes. Creo que la gente no le da bola a este tipo de cosas y las razones por las que salen los rumores efectivamente tienen que ver con los viajes, con que a veces pasamos algunas semanas separados por trabajo”, afirmó en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina sobre su viaje a Chile y los días de relax de China en Miami, Estados Unidos.

Además, el actor que asistió al encuentro que organizó su ex en honor a Blanca, en el que también estuvo presente Eugenia, desmintió rotundamente la versión de crisis de pareja y reveló por qué no suele hacerle frente públicamente.

“Son conjeturas que no entiendo y que tampoco voy a salir a responder cada vez porque es agotador y tendría que tener un vocero nada más que para responder ese tipo de rumores”, sentenció.

