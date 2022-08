Vicuña lloró al aire al hablar de la relación con sus hijos: «Son mi vida»

Compartir

Linkedin Print

Benjamín Vicuña fue invitado a Socios del Espectáculo, el programa de espectáculos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. En los famosos Escandalones, repasaron los momentos más interesantes de la carrera artística del actor chileno que esta semana regresa al teatro.

Casi al final de su participación, Lussich le preguntó sobre su rol como papá de seis hijos: Benicio, Beltrán, Bautista y Blanca, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain; y los más pequeños, Magnolia y Amancio, de su vínculo con la China Suárez. “Son mi vida”, admitió el actor al ver en la pantalla gigante las fotos de los chicos.

“Amancio es un duende hermoso, lo amo, es el más chiquito, alegría pura, es un terremoto, tiene dos años”, aseguró el artista sobre su hijo menor. Luego, se refirió a Magnolia: “Es mi niña, es una chica que desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo, es una niña especial, carismática, graciosa”.

Pero cuando fue el momento de hablar de Beltrán, se quebró frente a las cámaras y admitió: “Me están matando…”. De esta manera, con lágrimas en los ojos, no pudo seguir hablando y tomó un poco de agua para calmarse, en especial, se emocionó al ver la imagen de Blanquita, la pequeña que falleció en Chile un 8 de septiembre del 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

Durante la charla, el actor admitió que no siempre tuvo una buena relación con la prensa, pero con el paso de los años aprendió a manejarse. “Entiendo cómo funciona esto, el que se enoja pierde. Me parece que se puede pasar por diferentes etapas de la vida. Hoy siento que puedo estar acá, sin ningún problema. No tengo nada que tapar ni ocultar. Puedo hablar de todos los temas, estoy en un momento súper bonito en lo profesional”. Por último, agregó: “En la relación con la prensa no me ubico en lugar de víctima por nada del mundo. Yo he sido muy protegido, querido y cuidado”.

Vicuña también aprovechó para promocionar su nueva obra teatral, El método Grönholm, que protagoniza junto a Laurita Fernández, Julián Cabrera y Rafael Ferro. Es un éxito teatral escrito por el catalán Jordi Galceran, con dirección de Ciro Zorzoli y producción general de Pablo Kompel que se presenta en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660).

En la trama, cuatro candidatos a un alto puesto ejecutivo de una multinacional tecnológica se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay ni entrevistador ni entrevistadora, sino que poco a poco deberán descubrir quién es realmente quién. Con diálogos fulgurantes, situaciones que cambian de rumbo en el instante menos esperado y un final que contiene otra sorpresa en su interior: carcajadas, hay muchísimas, pero la tensión es constante.

Cabe recordar que la obra fue una revelación surgida del Teatro Nacional de Cataluña en 2003 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cartelera teatral en Argentina en su estreno original en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza en 2006; siendo protagonizado por Gabriel Goity, Jorge Suarez, Alejandra Flechner y Martín Seefeld, con dirección de Daniel Veronese; abarcando 2 años en cartel incluyendo giras nacionales, giras por la Costa Atlántica y los países limítrofes.

Compartir

Linkedin Print