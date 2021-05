Vicuña recordó a su hija Blanquita en el día que cumpliría 15 años: “Hoy el cielo está de fiesta”

Compartir

Nada volvió a ser igual después del 8 de septiembre de 2012. Ni para Benjamín Vicuña ni para Carolina Ardohain, quien por entonces era su pareja. Ese día, con apenas seis años de edad, falleció Blanquita, la primera hija del actor y la modelo. Por entonces, ambos eran padre también de Bautista y Beltrán. Después, trajeron al mundo a Benicio. Y, tras la separación, el chileno fue padre de Magnolia y Amancio junto a Eugenia La China Suárez, mientras que Pampita espera su primera hija junto a su actual esposo, Roberto García Moritán. Sin embargo, la pequeña está presente en cada segundo de sus vidas.

Nacida el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile, Blanquita hubiera cumplido ayer sus 15 años. Y, como era de esperar, su papá no tardó en compartir un posteo con una de las tantas fotos que atesora de la pequeña junto a conmovedor mensaje que dejó en evidencia su dolor por no poder bailar, con ella, el típico vals de padre e hija que caracteriza el festejo más esperado por cualquier adolescente.

“Entre flores y cuarzo te abrazo. Hoy es tu cumpleaños, 15 años, y es imposible no pensar en tu pelo largo. Subriré por tus trenzas sólo para darte un beso. La música la podrán tus hermanos y el baile será cósmico. Invitados vendrán de todas partes, vendrán caballos, cebras y unicornios”, comenzó diciendo el actor en su recordatorio que inmediatamente se llenó de likes y comentarios.

Y siguió: “Hoy 15 de mayo naciste para siempre, el mismo día que tu abuela. Razón suficiente para celebrar. Sólo te pido que bailes con tu papá una canción en medio de la eternidad. Hoy el cielo está de fiesta y es por ti, mi niña”. En sus historias, en tanto, Vicuña publicó una vieja foto junto con su madre, Isabel Luco Morando, en la que se lo veía cuando era apenas un niño.

Cabe recordar que la semana pasada, Benjamín y Pampita se reencontraron públicamente para inaugurar una plaza en honor a su hija, para el Hogar Santa Marta de Pilar. “Blanca, con tu luz aquí jugamos”, reza un cartel en uno de los juegos que ambos ayudaron a conseguir. ¿Cómo nació el proyecto? “Surgió hace dos años, en un cumpleaños de Blanca, Caro nos dijo que se sentía preparada para homenajearla desde un lugar de mucha alegría. Y hablamos de la posibilidad de hacer una plaza. Y a partir de ahí fueron todas señales que fueron surgiendo”, explicó Luciana, amiga de la conductora de Pampita Online, que no sólo la ayudó con este proyecto sino que además será la madrina de la beba que tendrá en el mes de junio. Y agregó: “De golpe yo estaba en un lugar donde había una monja que necesitaba ayuda para hacer una plaza, y dio la casualidad de que era chilena como nuestros hijos. La llamé a Caro y le dije: ´Esto es una señal´. Ella me dijo que sí y vinimos, los vimos y nos enamoramos del hogar que ayuda a 300 chicos todos los días”.

Luego fue la propia Pampita quien dio más detalles: “Nos juntamos primero con Crucijuegos para contarles la idea a ver si ellos podían colaborar, y tuvieron la mejor predisposición, pero necesitaban mano de obra. Así que llamamos a primos, amigos, hijos de amigos y los que se ven atrás, que son todos familia y gente conocida, que están trabajando desde temprano haciendo el pozo, haciendo cemento, llevando, trayendo, moviendo los juegos viejos que estaban en el lugar. Y vamos a terminar la tarde con una fiesta porque para nosotros es re especial que esto esté terminado, que a pesar de estar en pandemia lo pudimos hacer (…) Después de dos años de pensar esta idea tan linda y saber que tantos chicos lo van a disfrutar, nos vamos a ir con el corazón muy contento”.

