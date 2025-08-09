Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez

Luego de paseos, tardes de compras y juegos por las calles de Estambul, los hijos de la China Suárez regresaron a Argentina. Minutos después de que los menores arribaran al aeropuerto internacional de Ezeiza, Benjamín Vicuña los fue a recibir. Después de semanas de no verse, el chileno y sus pequeños se fundieron en un fuerte abrazo con Rufina, hija de Nicolás Cabré, Amancio y Magnolia.

El arribo se produjo a las 22:30 horas, momento en que los tres menores concluyeron un viaje internacional que había generado expectativa por la reciente mudanza de Rufina a Estambul. La escena en el hall de llegadas del aeropuerto fue particularmente emotiva. Amancio y Magnolia, tras completar los controles migratorios acompañados por su abuela Marcela Riveiro, reconocieron a su padre en cuanto lo divisaron. Sin dudarlo, corrieron hacia él y se fundieron en un abrazo que reflejó la intensidad del reencuentro tras su paso por el extranjero. Benjamín Vicuña no dudó en alzar a Magnolia en alto, gesto que evidenció el afecto del momento y la conexión familiar que se mantiene a pesar de la distancia y los compromisos laborales de sus padres.

Uno de los hechos destacados de la jornada fue que Vicuña estuvo acompañado también por uno de sus hijos con Carolina “Pampita” Ardohain, quien participó del recibimiento de Amancio y Magnolia, sumando otro gesto de familia ensamblada a la escena nocturna en Ezeiza.

La historia entre la China Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos inesperados, y esta vez, el escenario es Turquía. A finales de julio, la actriz se reencontró con el futbolista en ese país. Durante semanas, los rumores sobre una mudanza definitiva flotaban en el aire, pero el futuro de los hijos de la actriz resultaba una incógnita. Por otro lado, se conocieron los detalles decisivos que despejaron dudas sobre el nuevo rumbo de la familia ensamblada.

La noticia llegó de la mano de Karina Iavícoli, para Intrusos (América), quien en medio de la cobertura del ya bautizado Turquíagate reveló información clave sobre los planes de convivencia. “Están allá instaladísimos: Mauro, la China, los chicos hermosos… Va a haber mudanza. Se van a ir a una casa mucho más grande, más angulosa que la que tienen cerca del Bósforo, un lugar espectacular con vistas, una casa que te diría es para cada uno. Esto en el marco del proyecto de familia, que está súper sellado, asentado, que tienen ambos”, explicó la panelista del ciclo.

La mudanza, pensada para albergar a toda la familia con mayor comodidad y proyección de estabilidad, es solo una parte de los nuevos aires que rodean a la pareja. Sin embargo, la gran pregunta de estos días giraba en torno al futuro de los chicos, que debieron sumarse a una decisión mucho más trascendental: el lugar donde instalarse y cómo equilibrar el día a día entre mudanzas, nuevos ciclos escolares y rutinas familiares.

El arribo de Rufina, acompañada de sus hermanos Amancio y Magnolia, a la Argentina marcó un nuevo capítulo en los recientes movimientos familiares vinculados a Eugenia “La China” Suárez y Nicolás Cabré. Pese a la reciente decisión de la adolescente de instalarse en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, la permanencia en Estambul resultó breve para los tres menores, quienes regresaron a Buenos Aires apenas unos días después de su partida inicial a Medio Oriente.

Tiempo atrás, Cabré se había referido a la decisión de su hija Rufina de instalarse en Turquía, alejando cualquier especulación sobre una imposición en el proceso. “No es sobre la marcha. Hay cosas que tiene que cumplir. Está todo organizado. Hay colegios internacionales así que, en ese aspecto, está todo en paz”, dijo el actor