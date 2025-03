Vidal criticó a Karina Milei por «confundir el enemigo»

La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) criticó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y dijo que desde ese partido «confundieron el enemigo», que «no es el PRO, es el kirchnerismo», y dijo que ir divididos en las elecciones de este año es hacerle el juego al peronismo.

«Nosotros acompañamos al presidente (Javier) Milei sin ninguna especulación en el Congreso, en todas las leyes, incluso las que tenían costo político. Lamentablemente en la ciudad no pasó lo mismo», lamentó, al tiempo que ni confirmó ni desmintió que pueda integrar la lista de candidatos de su partido.

En declaraciones radiales, la ex gobernadora bonaerense y actual jefa de campaña del PRO porteño, explicó: «La decisión de Karina Milei, la presidenta de La Libertad Avanza, fue no apoyar al PRO. No votó el presupuesto que presentó (el jefe de Gobierno) Jorge Macri y partió el bloque en la Legislatura».

«La división del voto hoy sin duda le hace el juego al kirchnerismo. (Leandro) Santoro hoy no tiene más votos que en otras elecciones, el problema es que nosotros no estamos juntos y eso no fue por falta de vocación de diálogo del PRO», puntualizó.

Agregó que debido a eso desde el PRO «estamos proponiendo en la Provincia de Buenos Aires una lista de unidad, porque no queremos volver atrás», y aseguró que «si hay un partido que freno al kirchnerismo fue el PRO», y vaticinó que «si hay un partido que puede volver a frenar el kirchnerismo en la ciudad es el PRO».