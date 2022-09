Vidal se opone a la eliminación de las PASO y dice que JxC «no se va a romper»

Compartir

María Eugenia Vidal, diputada de Juntos por el Cambio, se expresó en contra de la idea de eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2023, y enfatizó en que la principal coalición opositora permanecerá unida.

«Una vez más se alteran las reglas antes de la elección, tratando de ver de dónde sacan la ventaja», indicó Vidal en una entrevista para LN+, y agregó:

«El oficialismo puede pensar que sin PASO divide a la oposición. Se equivocan, Juntos por el Cambio no se va a romper, sabemos la necesidad de unidad que tenemos que mostrar».

En la misma línea, la diputada amplió: «No nos rompimos el año pasado y ganamos la provincia de Buenos Aires, a pesar del plan platita. Más allá de lo que diga (Axel) Kicillof, la madre que vive en el conurbano sabe que este Gobierno dejó a los chicos sin clases, que las cosas cuestan más en el supermercado, no importa el relato que le armen».

Para Vidal, el Gobierno hace política «culpando al otro» y no resuelve los problemas de la gente, además acusó al Frente de todos de querer buscar «impunidad judicial» a través de la mentira.

Además, la ex gobernadora habló del llamado al diálogo que encabeza el oficialismo y descartó cualquier tipo de acercamiento sin una agenda en común y la actitud de conciliar ideas.

«La convocatoria al diálogo requiere de cosas: la primera es la actitud, no es una foto, no es una misa, no es un mensaje por WhatsApp ni un llamado telefónico, es una construcción y una actitud para revisar lo que se hizo mal, de ceder ideas para llegar a un acuerdo común y el kirchnerismo no lo tiene. La segunda, se necesita una agenda, para qué nos sentamos a dialogar. No la hubo ni la habrá mientras este gobierno siga siendo improvisado», expresó.

En tanto, sumó: «No puede ser una foto porque frustraríamos a la enorme mayoría de argentinos que creen que los políticos son una casta que no les resuelven los problemas. No quiero ser parte de esto. Quiero un diálogo honesto y sincero, pero esa convocatoria nunca existió con este Gobierno».

Asimismo, Vidal denunció haber recibido amenazas al igual que el ex mandatario Mauricio Macri y cuestionó al Frente de Todos por haber «politizado» el suceso.

«Tanto Mauricio como yo tuvimos muchos episodios de violencia y amenazas, lo que hicimos fue denunciar en la justicia y volver a trabajar. No le pusimos la culpa a nadie, aceptamos esa situación y la dejamos en manos de la justicia. Politizar un hecho gravísimo como el que le ocurrió a la expresidenta, que todos repudiamos y que la Justicia tiene que esclarecer, es un retroceso más», manifestó.

Por último, aunque evitó dar nombres en el camino a 2023, aseguró que tiene vocación presidencial y pregonó la alternancia política para la construcción del país. «La gente no se equivoca cuando vota. Hay que prepararse, tener equipo, y que la alternancia es buena porque el poder no es para siempre. La derrota me dio mucha humildad y aprendizaje», concluyó.

