Vilaggi cuestionó que pese a fallo judicial, trabajadores esenciales continúan pagando $5.000 al ingresar a Formosa

Compartir

Linkedin Print

La Dra. Agostina Vilaggi -abogada que integra el equipo legal de la UCR local- en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió al cobro de hisopados para aquellos que quieran ingresar a la provincia, donde cuestionó que según fallo judicial los trabajadores esenciales no deberían abonar, pero eso no se cumple. Además, lanzó la letrada que “con los fondos que se recibe por la pandemia la provincia no necesitaría cobrar los $5.000”.

“Evidentemente la orden que le dan a los policías que están en los puentes, ya sea Mansilla o Libertad, es que pague todo el mundo”, comenzó diciendo Villaggi y agregó que “hemos recibido muchas denuncias de trabajadores esenciales a los que se les ha cobrado más allá de acreditar la esencialidad como lo establece el fallo judicial de la Dra. López Macé donde dice que los trabajadores esenciales que figuran en el DNU están exentos del pago”.

Seguidamente, en cuanto a las flexibilizaciones dijo que “ahora vamos a ir viendo algunas flexibilizaciones que nosotros venimos insistiendo desde hace un montón porque se acerca el momento electoral”.

“Me pregunto para qué los $5.000 que pide Rentas, no sé si se estará juntando plata para la campaña, porque los fondos nacionales que recibe Formosa por la pandemia son tan importantes que la provincia no creo que necesite cobrar para hacer los test rápidos a los que quieren ingresar”, asintió.

Compartir

Linkedin Print