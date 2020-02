Villa 213 sin agua: »Hay una falta total de interés hacia la población»

Compartir

Durante cuatro días vecinos de la localidad de Villa 213 no tuvieron agua, pese a que las autoridades que deben gestionar la solución estaban al tanto no tomaron cartas en el asunto hasta que la cuestión tomó estado público, y recién ayer comenzó a «regularizarse» la situación.

Hugo, un poblador del lugar en contacto con el Grupo de Medios TVO habló de lo ocurrido y dejó en claro que «hay una falta total de interés hacia la población».

«Estuvimos sin agua durante cuatro días, se rompieron los motores de la planta de Agua Potable, ahora recién se comenzó a abastecer a la población de algunos puntos de la localidad», sostuvo agregando que «todavía no sale clara el agua, sino que es turbia».

«La gente estaba desesperada, buscaba de dónde conseguir agua, los comerciantes aprovechaban esta situación porque vendieron muchos bidones de agua mineral, también hubo inconvenientes en las panaderías por ejemplo donde necesitan de este vital liquido, en los Centros de Salud, etc. Estuvimos muy complicado», añadió el hombre.

Seguidamente sostuvo que «ayer -domingo- recién comenzaron a llegar taques de localidades vecinas para abastecer algunos barrios».

Consultado por el problema respondió que «es de vieja data» y que «tenemos que ser realistas, acá no hay una organización, una coordinación por parte del SPAP. Antes cuando estaba la cooperativa realmente teníamos un buen servicio, se abastecía normalmente, ahora que se pasó al Estado el servicio deja mucho que desear, más aún con estas altas temperaturas».

«La semana próxima tenemos la inauguración de un Parque Acuático y ahí también hubo inconvenientes para cargar las piletas. No se cómo va a hacer esa gente, no quiero ni pensar que cada vez que se tengan que desagotar y volver a cargar vamos a tener este inconveniente en el pueblo», añadió reclamando que «hay una falta total de interés hacia la población de abastecer con agua, no puede ser que todas las veces se rompa un motorcito y ya estemos con algún inconveniente».

Problema con la

energía eléctrica

Por otro lado, el vecino reconoció que también tienen inconvenientes con la energía eléctrica y que «cuando se corta en el sector de la planta potabilizadora del río Bermejo que abastece a toda la población hace que no tengamos agua, porque no hay un generador que ayude cuando se corta la luz. Acá llueve un poco y enseguida se corta la energía».

«Todo es muy complicado, y no es la primera vez, pero ahora se pasaron, cuatro días sin agua es mucho».

«Fue una situación angustiante, la gente deambulaba por la calle con bidones, botellas descartables, valdes; las personas se acercaban desde diferentes puntos hasta la planta potabilizadora donde daban un poco de agua; también se peleaban», recordó al hablar de lo vivido días atrás.

Autoridades

«Quienes deben dar soluciones y generar que se resuelva la situación son las autoridades que dirigen el pueblo, pero mientras nosotros nos veíamos en figuritas ellos traían tanques de mil litros y llevaban a sus casas, esto es moneda corriente acá, sinceramente no sé si en otros lugares ocurre lo mismo, pero acá en nuestra localidad si, y la gente es muy pacífica. Gracias a las redes sociales y los medios de comunicación las autoridades se pusieron las pilas y gestionaron», expuso Hugo.

Y continuó: «el personal del Agua Potable no tiene nada que ver, acá se tiene que gestionar el vital líquido y es la empresa la que debe dar soluciones. La gente se agarra con el trabajador, pero ellos no tienen nada que ver, qué culpa tienen de contar con un motor viejo. Todo se ata con alambre y los únicos perjudicados somos los pobladores».

Dijo también que «acá no le estamos tirando palo a nadie, pero es tan simple la cosa, lo único que queremos es contar con el vital líquido, que se gestione, no queremos tener más este inconveniente, necesitamos que se tomen las precauciones del caso. Ojalá que no vuelva a pasar».

«Otra cosa que molesta es que nadie comunica nada, se cortan solos, si por lo menos informaran a través de los medios de comunicación de la localidad la gente tomaría sus precauciones, pero ni eso, no se les cae una idea», culminó el mismo.