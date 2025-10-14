Villafañe: detuvieron a dos hombres armados con una gran suma de dinero durante un operativo en zona rural

Efectivos de la Comisaría de Villafañe, junto al personal de la Brigada de Investigaciones, concretaron un importante procedimiento en zona rural que culminó con la detención de dos hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires, el secuestro de un arma de fuego, cartuchos, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y un automóvil Renault 11 TS color verde. Todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

El hecho ocurrió en horas recientes, cuando los investigadores realizaban tareas de inteligencia en caminos vecinales, específicamente en la zona de la ex Ruta Provincial N° 1. Durante el operativo, los uniformados observaron el desplazamiento de un vehículo sospechoso e intentaron identificar al conductor. En ese momento, se escucharon varios disparos de arma de fuego provenientes del interior de un campo privado, lo que motivó una inmediata intervención policial.

Con chalecos protectores y armamento reglamentario, los efectivos ingresaron al establecimiento ganadero y se dirigieron hacia el sector conocido como “Los Zumbidos”. Allí divisaron a dos hombres, uno de ellos portando un arma de fuego. Los uniformados les dieron la voz de alto, indicándoles que depusieran el arma, a lo que ambos respondieron arrojando el arma al suelo.

Tras ser reducidos y asegurados, los sujetos fueron identificados como mayores de edad y residentes de la provincia de Buenos Aires. En el lugar se procedió al secuestro de un rifle tipo carabina calibre .22, cartuchos del mismo calibre, una importante suma de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y el vehículo Renault 11 TS en el que se desplazaban.

Los detenidos fueron trasladados junto con los elementos incautados a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones judiciales por infracción al artículo 189 Bis del Código Penal Argentino, referido a la tenencia y portación ilegítima de armas de fuego.

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Provincia, que continuará con las diligencias procesales correspondientes para establecer el origen del dinero y la finalidad del armamento hallado.

Desde la fuerza provincial destacaron la rápida y profesional actuación del personal interviniente, subrayando que este tipo de controles se intensifican en zonas rurales para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los productores y vecinos de la región.