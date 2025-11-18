Villafañe: detuvieron a un hombre que incumplía una medida de restricción en una causa por abuso

En la localidad de Villafañe, efectivos policiales concretaron la detención de un hombre imputado en una causa judicial tras una nueva denuncia que alertó sobre el incumplimiento de una medida de prohibición de acercamiento. La intervención se dio luego de que una mujer, tutora de su nieta de 9 años, se presentara nuevamente ante la unidad operativa para advertir que el hombre denunciado volvía a pasar frente a su domicilio pese a la restricción vigente.

Según la mujer, la causa se originó cuando la menor habría sufrido abuso sexual sin acceso por parte del acusado, hecho que derivó además en las figuras de violación de domicilio y amenazas. Por este motivo se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N°1 y conocimiento del Juzgado de Menores de El Colorado. En una primera instancia, el imputado había quedado detenido, aunque posteriormente recuperó la libertad bajo condiciones estrictas.

Entre esas medidas se le impuso una prohibición de acercamiento tanto al domicilio de la denunciante como al de la niña, obligándolo a mantenerse a no menos de 200 metros mientras dure el proceso judicial. Sin embargo, la mujer relató que desde el 16 de noviembre el sujeto volvía a circular por el frente de su vivienda en distintos horarios, lo que generaba temor en la menor cada vez que lo veía.

A partir de esta nueva denuncia, el personal policial inició tareas de relevamiento, recorrió la zona y recolectó datos que permitieron localizar y proceder a la aprehensión del hombre. Una vez trasladado a la sede policial, fue sometido al examen médico correspondiente y posteriormente notificado de su situación legal.

El imputado quedó alojado en las celdas de la unidad operativa, a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales vinculadas al caso.