Villafañe habló tras escandalosas revelaciones que Maradona hará en la serie sobre su vida

Compartir

Linkedin Print

El posteo que Claudia Villafañe realizó el 30 de junio pareció hacerse trizas a mediados de esta semana: “Una mujer madura solo desea vivir sin pleitos”, se leía en una de las frases que compartió aquel día. Pero este miércoles se difundieron los 14 hechos que “trágicamente” Diego Maradona debió enfrentar a lo largo de su vida -según sus propias palabras- y que autorizó -contrato mediante- a que fueran incluidos en su serie, Sueño bendito. Cada uno de esos puntos involucran directamente a su ex esposa. Y así, el profundo deseo de Claudia quedó postergado: con Diego, solo puede tener pleitos.

Dalma Maradona respondió casi de inmediato a la polémica entre sus padres, si bien las revelaciones también la alcanzan: el ex futbolista asegura que lo obligaron a firmar un testamento a favor de sus dos hijas mayores cuando estaba “en grave estado, a punto de perder la vida”. Para demostrar que su mamá es “amor”, la actriz posteó en las redes un video inédito en el que muestra la emoción de Claudia al saber que la haría abuela por segunda vez.

Horas después Gianinna hizo lo propio (defender a su madre), pero con un texto a corazón abierto con el que termina revelando una circunstancia desconocida en torno a la muerte del entrañable Don Diego, el papá de Maradona.

Faltaba entonces la reacción de Villafañe. Y si bien se hizo esperar, llegó. Y del mismo modo que sus hijas, vía redes sociales, aunque de manera indirecta: lo hizo repostando el mensaje que una amiga le dedicó en sus historias de Instagram. “Todos los que conocemos a Claudia sabemos la increíble calidad de ser humano que es. Punto. ¡Te quiero!”. ¿La autora? Gabriela Galaretto, mano derecha de Marcelo Tinelli desde hace casi tres décadas. Claudia se limitó a compartirlo en su propia cuenta sin que mediara palabra alguna. Entendió que Galaretto ya lo había dicho todo.

Poco después la wedding planner (por caso, estuvo a cargo de la organización de la boda de Jorge Rial y Romina Pereiro) reposteó a Fernando Burlando, el abogado que la representa en los conflictos judiciales que mantiene con Maradona. “Una palabra, una daga”, escribió el letrado. Burlando se refirió de esa manera a su idea de que Sueño bendito, que produce Amazon, dejará una mala imagen de muchas personas que fueron cercanas a Diego, y que no le hicieron daño, justamente, sino que lo ayudaron. Da como ejemplo Guillermo Coppola.

Para todos ellos, cada palabra inapropiada que se pronunciará en la serie se transformará “en un puñal”. Y de acuerdo a ese razonamiento -que es compartido por Claudia-, la emisión de la serie dejará herida a la mamá de Dalma y Gianinna.

Además de acusar a Villafañe de estafas millonarias y supuestas infidelidades (”Su relación con Jorge Taiana comenzó mientras nosotros aún estábamos casados”, dijo), en esos 14 hechos que tratará Sueño bendito Maradona deja una delicada acusación: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”.

Todo esto afectó directamente a la empresaria: “Está devastada, no para de llorar”, le contó a Teleshow su abogada, Elba Marcovecchio. Su primera respuesta pública llegó en estas horas, con esos dos posteos en Instagram, con autorías de Galaretto y Burlando. Pero Claudia Villafañe, la mujer que acompañó a Maradona desde su adolescencia hasta el 2003, aún tiene mucho para contar.

Y el día que lo haga, cada palabra suya también será una daga.