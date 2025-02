Villaggi cargó contra el estado de la RP 23, obra prometida hace años

La diputada provincial por la UCR, Agostina Villaggi continúa con su recorrida por distintas localidades del interior de la provincia de Formosa, reafirmando su compromiso con los dirigentes y militantes, y recogiendo información de primera mano sobre las problemáticas que atraviesan las comunidades.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Villaggi destacó la importancia de estas visitas para «empaparse de lo que pasa en cada localidad» y aseguró que, aunque el trabajo en la capital es fundamental, «uno por ahí cuando está mucho en la ciudad se abstrae de temas que son muy importantes en el interior». «Nosotros siempre tratamos de recorrer el interior, de visitar a nuestros dirigentes, de escuchar a los militantes del partido, porque este año es un año electoral y tenemos muchas batallas que dar», afirmó Villaggi, mencionando tanto las elecciones municipales en Clorinda como las elecciones provinciales y nacionales, además de la Convención Constituyente.

Durante sus visitas, la diputada también puso de manifiesto situaciones que requieren urgente atención. Una de ellas fue la denuncia de un caso de envenenamiento por picadura de una víbora yarará que sufrió una niña en la localidad de General Belgrano, quien no pudo recibir los primeros auxilios en su comunidad y tuvo que ser trasladada al Hospital de la Madre y el Niño. «Fuimos alertados por esta situación que después tomó estado público, y recorrimos la zona, encontrando viviendas abandonadas que están en pésimas condiciones y que, además, contribuyen a la proliferación de animales peligrosos, como serpientes y roedores», comentó la diputada. Esta problemática, según explicó Villaggi, se repite en muchas otras localidades del interior y también en la ciudad capital, donde existen numerosas viviendas deshabitadas y sin mantenimiento.

Otro de los puntos que destacó Villaggi fue la situación de la Ruta 23, que une la localidad de Palo Santo con General Belgrano y otras colonias. A pesar de las promesas del gobernador Insfrán desde 2018, la obra de la ruta sigue sin concretarse. «Es una ruta clave no solo para mejorar la conectividad de la provincia, sino también para la producción agropecuaria. La gente de esa zona tiene muchas dificultades para movilizar su producción y hacienda, y los días de lluvia quedan totalmente aislados durante días», señaló Villaggi. Además, recordó que el gobierno provincial pagó 300 millones de pesos por la obra a la empresa de Cristóbal López, sin que esta se haya realizado.

La diputada insistió en la necesidad urgente de que las obras prometidas se lleven a cabo para mejorar la conectividad y, en consecuencia, el desarrollo del sector productivo de la provincia. «Si queremos cambiar la provincia de Formosa, debemos generar las condiciones y las herramientas para que el sector privado y productivo del interior crezca, porque si no, Formosa seguirá siendo lo que es hoy», concluyó Villaggi, reafirmando su compromiso con el interior y su lucha por una provincia más justa y equitativa.