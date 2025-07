Villaggi cuestionó el aparato político de Insfrán y llamó a fortalecer la unidad opositora

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial Agostina Villaggi (UCR) se refirió a los resultados de las elecciones celebradas el último domingo en Formosa donde fue reelecta. La legisladora señaló que, si bien el oficialismo liderado por Gildo Insfrán volvió a obtener una importante cantidad de votos, las condiciones en las que se desarrollan los comicios en la provincia no son equitativas.

“Las elecciones no fueron lo que se esperaba. El gildismo sacó un caudal importante de votos, pero se compite contra un aparato político estatal enorme que utiliza todos los recursos del Estado para hacer política, incluyendo el clientelismo”, expresó Villaggi.

La diputada también apuntó al temor instalado en la sociedad formoseña, en especial entre quienes dependen de un salario estatal. “Existe el miedo de que si pierde Insfrán, se queden sin empleo o ingresos, y eso cala muy profundo en una provincia como la nuestra”, sostuvo.

Asimismo, Villaggi criticó con dureza la Ley de Lemas vigente en Formosa, calificándola de “escandalosa” y asegurando que dificulta enormemente la competencia electoral: “La cantidad de boletas en el cuarto oscuro representa un gasto enorme para los opositores. Es un sistema hecho para que gane el oficialismo”.

A pesar de estas adversidades, la legisladora destacó el desempeño de la oposición en los comicios. “El Frente Amplio Formoseño fue el frente opositor más votado, lo que demuestra que debemos seguir transitando este camino con el equipo político que conformamos junto al senador Paoltroni, Gabriela Neme y la UCR. Cuando la oposición se une, obtiene mejores resultados, y eso quedó demostrado el domingo”.

Consultada sobre el respaldo que sigue recibiendo el gobernador Insfrán por parte de una porción importante del electorado, Villaggi reconoció que “hay gente que realmente apoya el modelo político”, pero consideró que no se trata de una debilidad de la oposición, sino de un sistema consolidado tras más de 30 años de gestión. “Mucha gente no conoce otra cosa y cree que así está bien. Pero si uno sale de la provincia, se da cuenta de que otras están mucho mejor que Formosa en infraestructura, oportunidades y calidad de vida”.

Conformación

de la Legislatura de

la provincia de Formosa

Sobre la conformación de la nueva Legislatura provincial, que mantiene una mayoría oficialista cercana a los dos tercios, Villaggi señaló que no espera grandes cambios. “Ya manejaban la Legislatura como querían: nos cortaban el micrófono, no dejaban presentar proyectos, no había debate. Esto va a seguir igual, pero no significa que nos vayamos a callar. Tenemos la responsabilidad de visibilizar qué se debate, cómo y quién vota cada cosa”.

Finalmente, respecto a la reforma constitucional impulsada por el oficialismo, la diputada expresó tranquilidad por el fallo de la Corte Suprema que, según indicó, impide a Gildo Insfrán presentarse nuevamente en 2027.

“No importa si reforman la Constitución o intentan introducir cláusulas tramposas, el fallo es claro: este octavo mandato es ilegítimo y no podrá postularse otra vez”, concluyó diciendo.