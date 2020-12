Villaggi cuestionó la burocracia para el ingreso de varados: “Se dieron fechas imposibles de cumplir”

Compartir

El Grupo de Medios TVO habló con el Dr. Fabrizio Villaggi Nicora, quien junto a Carlos Lee fueron los impulsores de decenas de habeas corpus de varados. El letrado indicó que el trabajo no se terminó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó a la Provincia a que deje ingresar a más de 8.000 personas en 15 días hábiles ya que si bien se contactaron con todos, todavía no lograron entrar. Denunció además que se pusieron muchas “trabas burocráticas” para que no puedan llegar con las fechas asignadas.

“Sigue el trabajo, este fin de semana todos pudimos ver los festejos porque el Gobierno se puso en contacto con todos los que solicitaron el ingreso; si bien es cierto, no quiere decir que ya ingresaron o lo van a hacer”, contextualizó.

“En el informe que subió Fiscalía de Estado dice que se notificó a 4.050 personas de las cuales 1835 no aceptaron el ingreso, y esto sucede porque en la mayoría de los casos las personas trabajan o están en provincias muy alejadas, en la notificación dicen que tienen 48 horas para hacer efectivo su ingreso, y deben aceptar o no. Eso es lo que la Provincia festeja. La mayoría de las personas no puede llegar por la distancia, no tienen los medios, o no llegan con el PCR que les exigen. En realidad, se está festejando que se puso en conocimiento a todos de una fecha que quizás no la pueda llegar a usar”, continuó el letrado.

A continuación, añadió que solo 1138 personas decidieron entrar y cumplir la cuarentena en los centros dispuestos. “Se dan fechas imposibles y no existe transporte habilitado a Formosa, la burocracia frena el ingreso. Nosotros vamos a denunciar esto porque por ejemplo no le pueden decir a una persona que está en Tierra del Fuego que tiene 48 horas para entrar; se están poniendo trabas, no sé si es de mala fe o es porque la gente que está a cargo del sistema no está al tanto de dónde está cada persona o de la situación de las mismas”, reveló.

“Hasta el día de la fecha por lo menos se les asignó fecha a todos, el tema es que se haga efectivo el ingreso y en los términos acordados; la realidad hasta el momento es que a través de las trabas burocráticas están imposibilitando el ingreso e efectivo”, dejó en claro Villaggi Nicora.

